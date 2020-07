Por casos sospechosos de coronavirus, cerraron hogares del Cottolengo Don Orione

A través de un comunicado oficial, el equipo directivo del Cottolengo Don Orione informó que ante “la presencia de casos sintomáticos” en los hogares Devoto (de hombres) y Barilari (de mujeres), fueron puestos en cuarentena y los residentes con síntomas compatibles con coronavirus fueron aislados en “una sala de cuidados especiales”. A su vez, seis empleados se encuentran con licencia y a la espera del hisopado.

Dos trabajadores de asistencia directa y la coordinadora del hogar Devoto “presentaron síntomas de sospecha y ahora están con licencia en reposo por 72 horas. Serán hisopados según correspondiere la evolución de los síntomas”.

El orientador del hogar fue hisopado “por presentar varios síntomas” y se encuentra a la espera del resultado, detalla el texto oficial. Por su parte, la orientadora y la coordinadora del hogar Barilari “también presentaron síntomas de sospecha, a la orientadora se le realizó el hisopado y a la coordinadora se le dieron 72 horas de reposo en observación”.

A modo preventivo, desde la institución decidieron aislar a ambos hogares y a su vez “se procedió al cierre preventivo del resto de los hogares no afectados para evitar la circulación de personas, tanto de residentes, como de trabajadores”, explica el comunicado.

En diálogo con Info región, Fernando Montero, coordinador técnico del Cottolengo de Don Orione, aseguró que al día de hoy los residentes que habían presentado síntomas “están todos bien y asintomáticos”. Indicó que “desde el área de epidemiología informaron que a partir de la presentación de fiebre se debe esperar 72 horas y si no se suman síntomas o si se deja de tener síntomas, no se realizan los hisopados”. Es por esto que los pacientes no fueron testeados.

Por su parte, la orientadora y el orientador que fueron hisopados “aún se encuentran a la espera de los resultados”, explicó Montero, y remarcó que el resto de los empleados que fueron licenciados “por prevención”. Serán hisopados sólo “si presentan más síntomas”. “Esto es un cambio reciente, es el nuevo protocolo sanitario de Provincia”, aclaró.

Cabe recordar que en el complejo ya fueron confirmados dos casos de Covid-19, en ambos casos se trató de trabajadores del lugar que se encontraban con licencia al momento de dar positivo.