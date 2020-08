Lomas: Vecinos reclaman que llevan “más de un mes sin agua”

Aseguran que “solo sale un hilito de agua que no alcanza para nada”. No obtienen respuesta de AySA.

Silvia Camino es vecina de Lomas de Zamora y, según informó, tanto ella como sus vecinos están desde hace “más de un mes” con problemas en el servicio del agua corriente. “Llevamos más de un mes sin agua, sólo sale un hilito y no alcanza para nada”, explicó la mujer, quien aseguró que desde Aysa nadie le da una respuesta.

En diálogo con Info Región, Silvia admitió que está “muy preocupada” por la problemática, ya que se trata de “un servicio esencial, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia”. La mujer precisó que intentó comunicarse con la empresa AySA, en reiteradas ocasiones, pero nunca obtuvo una respuesta.

“Yo ya hice todos los reclamos posibles, mandé mail con las direcciones de todos los vecinos afectados, llamé muchísimas veces, pero no atienden los teléfonos y tampoco solucionan el problema”, relató indignada la vecina, al tiempo que aseguró que ante la falta de respuesta se dirigió a la sucursal de AySA de Lomas pero “estaba cerrada”. “Me acerqué a la oficina que tengo a tres cuadras y está cerrada y no puede ser que esté cerrada, tiene que haber una guardia si no van a atender el teléfono, estamos hablando de un servicio esencial, ¿cómo hacemos para vivir sin agua”, cuestionó.

Zona afectada, Sarmiento al 700

De acuerdo con el relato de Silvia, el inconveniente comenzó “hace más de un mes”, pero aclaró que antes de la pandemia “nunca había habido este tipo de problemas”. “Antes de la pandemia no nos había pasada nunca esto, ahora sale un hilito de agua que alcanza para nada, la verdad que no entendemos este destrato, necesitamos un solución urgente”, rogó.

La zona afectada es la calle Domingo Faustino Sarmiento al 700, entre Molino Arrotea y Sánchez de Bustamante. De acuerdo con la información brindada por Silvia, “toda la cuadra está afectada”. “No podemos vivir sin agua, la necesitamos, no es un lujo. Nos piden que nos cuidemos, que estemos en casa, pero no tenemos los servicios esenciales ¿cómo mantenemos la higiene y la desinfección así?” se preguntó angustiada.