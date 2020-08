Scurnick y la vuelta a los entrenamientos: “Es una noticia fabulosa”

El arquero de San Martín de Burzaco Federico Scurnick valoró la autorización del Gobierno para retomar los entrenamientos con los correspondientes testeos. Las prácticas en la Primera C volverán el 7 de septiembre. “Ya tenemos una fecha, es lo que todos queríamos”, subrayó.

“Es una noticia fabulosa para nosotros. Ya tenemos una fecha, que es lo que nosotros queríamos, y es cercana. Ahora, el profesor nos manda trabajos, mas específicos de cara a la vuelta”, explicó el arquero en diálogo con Info Región.

Consideró que “es entendible” que no todas las categorías vuelvan al mismo tiempo. “No es una resolución caprichosa sino que cada división, según sus protocolos, tiene sus tiempos y formar de adaptarlos”, consideró.

Respecto de la competencia, planteó: “Sería injusto que no compitan todos los equipos, como se está barajando, me parece que luego de tanto tiempo de inactividad se debería ver cómo acomodar los horarios para que todos jueguen”. “Las expectativas son las más altas, uno compite para ganar .Venimos bastante temporadas padeciendo deportivamente y esperemos esta temporada sea distinta y ser protagonistas”, agregó.

Si bien, todavía no se fijó una fecha exacta ni la forma para continuar con las competencias, el arquero sabe que tras estar cinco meses parados no será fácil volver a tono y las lesiones no quedan afuera. “Sería una pena esperar tanto tiempo por forzar a los futbolistas y tengamos que pasar por otro periodo de inactividad, esperemos que sea de la mejor manera para que todos podamos competir”, pidió.