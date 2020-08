Sierra sobre la marcha anticuarentena: “No minimizo al que quiere expresarse en libertad”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora aclaró no obstante que no está de acuerdo “en ir a las marchas porque no es el momento".

Este lunes habrá una nueva movilización anticuarentena que es avalada por dirigentes opositores como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo que motivó las críticas del Gobierno. Al respecto, la concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Silvia Sierra indicó que no “está de acuerdo en ir a las marchas porque no es el momento” aunque subrayó: “Pero no por eso minimizo que alguien quiera salir a expresarse como corresponde, en libertad”.

El ASPO se extiende hasta el 30 de agosto: habrá un endurecimiento en algunas zonas del país “Cada uno sabe cómo cuidarse pero no por eso minimizo que alguien quiera salir a expresarse como corresponde, en libertad”, insistió la edil en declaraciones a Info Región. Durante el anuncio de la extensión del aislamiento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reclamó a la dirigencia política opositores “no buscar votos ni cavar la grieta” con la cuarentena. “A él hay que decirle que deje de hacer política en este momento”, respondió Sierra y cuestionó al mandatario provincial por “seguir utilizando la cadena nacional para decir semejante cosa, cuando la verdad nadie está especulando en nada”.

Extensión

En tanto, Sierra evaluó que en la decisión anunciada el viernes de prorrogar el aislamiento obligatorio, se “tendría que haber contemplado un poco más” la situación económica de “todos”. Sostuvo que deberían abrirse más comercios con protocolos debido a que hay gente que la está pasando “muy mal”.

Señaló, en este marco, que cada uno tiene una “realidad distinta” y “hay que entenderlas”. “Hablamos de la gente que fue clase media, que tuvo su negocio, a lo mejor su pyme y hoy no puede afrontar los gastos. Eso también hay que verlo”, pidió.

Asimismo subrayó que el tema de la salud mental también es importante y que no está “dando para más”. “Tenemos que ir viendo caso por caso. Es algo que no es habitual y algo que no a todo el mundo le toca de la misma manera”, sentenció.