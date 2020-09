Lomas: Desde el Gandulfo aclaran que “no está colapsado”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sostuvo este lunes que el hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo “está en su máximo” de atención y encendió alarmas. Desde el centro de salud aclararon a Info Región que si bien “hay un alto porcentaje de ocupación, no está colapsado”.

Acompañé al gobernador @Kicillofok en el anuncio de la nueva etapa del ASPO. Se hizo historia en materia sanitaria en la Provincia. Mi agradecimiento infinito al pueblo bonaerense y a los y las profesionales de la salud que ponen el alma para cuidarnos. pic.twitter.com/9RjlrKJwRp — Martín Insaurralde (@minsaurralde) August 31, 2020

En el marco de una conferencia de prensa encabezada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe comunal de Lomas de Zamora apuntó contra el “sector de la población que denuncia una quita de libertades”, a quienes “invitaría a recorrer una terapia intensiva o un hospital de la provincia para ver como le ponen el hombro y el alma a la situación”.

“El Gandulfo está en su máximo, entre un 95 y 100 por ciento de atención, con una logística, material e intensivista que se han duplicado también. Si no hubiésemos tenido la inversión en el nuevo hospital de Llavallol y la implementación de los nuevos hospitales a cargo del Gobierno nacional, Lomas estaría apilando enfermos en los pasillos del hospital Gandulfo”, explicó el jefe comunal.

Desde el Gandulfo precisaron a Info Región que “el hospital trabaja a alto porcentaje de ocupación” pero “no está colapsado” ni con “servicios cerrados”. “Estamos respondiendo a la alta demanda de atención por Covid-19 y otras patologías”, recalcaron.

“En promedio, el Gandulfo no llega al 80 por ciento de ocupación de las camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva). No hay ninguna situación de desborde. No está ni cerca de estar colapsado. Además, es una situación dinámica. No tanto de coronavirus sino de las enfermedades estacionales”, agregaron.