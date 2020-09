Para Martínez, la oposición hizo un “circo”

La diputada nacional por el Frente de Todos María Rosa Martínez cuestionó que la oposición hizo un “circo” en la sesión de este martes en la que se negó a participar de manera virtual y que buscan evitar el tratamiento de la reforma judicial y la contribución extraordinaria. Además, enfatizó que corresponde “prolongar el protocolo de sesiones virtuales por la pandemia” y criticó “las agresiones hacia el presidente de la Cámara, Sergio Massa”.

“La oposición tomó este rumbo por falta de política, por no tener propuestas para confrontar, debatir y votar y por eso hacen este circo. Ellos no quieren reinstalar el protocolo de funcionamiento porque no quieren tratar la reforma judicial, para la cual no presentaron un solo proyecto y se ve que a sus patrones les molesta la contribución extraordinaria y solidaria a las grandes fortunas. Se preocupan por aquel que tiene un edificio de 10 pisos y perdió algún alquiler. Partimos de 200 millones y uno tiene que escuchar preocupaciones insólitas”, lamentó la legisladora oriunda de Almirante Brown en diálogo con Info Región.

En esa línea, aseguró que en el oficialismo están “tranquilos de haber cumplido la responsabilidad de legislar” y subrayó que tienen que “soportar mentiras, el boicot de leyes y el desconocimiento de la situación de pandemia por parte de Juntos por el Cambio”.

“Lo que correspondía era prolongar el protocolo tal y como venía funcionando por la pandemia, pero lo que hicieron fue un show, porque ni siquiera estaban todos los legisladores ya que algunos tienen inconvenientes reales para asistir. No quisieron dar quórum porque hay un método sencillo para dar la presencia con un lector de huellas y no quisieron pasar por eso. Amenazaron con judicializar y seguramente lo hagan, pero nosotros trataremos de seguir trabajando como hasta ahora”, remarcó.

Asimismo, afirmó que “la cantidad de reuniones con presencia de ministros y de avance legislativos que se hicieron en pandemia son inéditos” y recalcó que “no se explica el reclamo de la república cuando en los cuatro años de Cambiemos nunca se sesionó tanto y las cuestiones más trascendentes se hicieron por decreto”.

Agresiones

Por otro lado, repudió las agresiones que recibió Massa y calificó como algo “terrible”, los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso mientras la sesión se llevaba a cabo.

“Lo que pasó en la calle fue tremendo, había un nivel de agresión enorme y de amontonamiento de gente en plena pandemia. Es muy triste, los propios trabajadores de la Cámara pedían algún cumplimiento del protocolo y normas porque nosotros también lamentamos víctimas por este virus. No podemos pensar que esto es algo liviano o un invento del kirchnerismo”, concluyó la diputada Martínez.