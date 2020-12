Piden la reapertura de duchas municipales para personas en situación de calle

Las duchas de Cáritas no dan a basto para asistir a las personas en situación de calle. Desde el Municipio advierten que no hay habilitación de Provincia.

Organizaciones sociales exigen la reapertura de las duchas comunitarias para que las personas en situación de calle puedan higienizarse debidamente y con mayor frecuencia. Por el momento, sólo funcionan las de Cáritas, que abre todos los sábados, pero con la llegada de las altas temperaturas, “no dan a basto”.

El Colectivo Sur, compuesto por organizaciones que se ocupan de la asistencia de personas en situación de calle de Lomas de Zamora y Lanús, presentaron un petitorio ante la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Las duchas municipales, conocidas como las duchas “Patiño” -ubicadas en la avenida Alsina 1025 en Lomas de Zamora- no funcionan desde marzo debido a la cuarentena por Covid-19, por lo que las duchas de Cáritas fueron las únicas que mantuvieron su servicio en la Región.

“Hay días en los que realmente hay muchas personas que quieren bañarse o ducharse, y entonces no damos a basto, pero el servicio se da y hacemos todo lo posible para que todos se bañen y tengan un lugar”, manifestó Javier Galles, uno de los voluntarios. Desde la comuna indicaron a Info Región que al no haber ningún protocolo de Provincia que señale de qué manera se puede emplear esta actividad, no las van a abrir.

“En la zona el único servicio que se está dando es el de Cáritas, que es una vez por semana. Ahora, con el tema del calor y las altas temperaturas realmente es inhumano que una persona en situación de calle tenga un único lugar para ducharse y que sea una vez por semana”, evaluó el voluntario, quien contó que asisten al espacio unos 40 adultos.

Asamblea de personas en situación de calle y Colectivo Sur

Las duchas de Cáritas, ubicadas en Pedro Ignacio Rivera 279, abren sus puertas cada sábado, de 8 a 14. Brindan desayuno, duchas, cambio de ropa y almuerzo a partir de las 12:30. Tanto los alimentos, como la ropa que se le brinda a las personas en esta situación es a partir de donaciones. Podés hacer tu aporte acercándote un sábado o comunicándote al whatsapp 11 3471 0399.