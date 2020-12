En su mensaje navideño, la Iglesia cuestiona la “febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina”

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya tiene media sanción, será debatido en el Senado el próximo 29 de diciembre. La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Oscar Ojea, cargó contra las autoridades por “la febril obsesión de instaurar el aborto” en el país.

En el mensaje por Navidad, la Iglesia advierte: “Esta fiesta nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano”, y tras un repaso por la crisis social, arremete contra el aborto legal, seguro y gratuito.

“Necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos”, advierte el texto, publicado este lunes, pero aclara que en lugar de trabajar en esto hay “una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos”.

“Para quienes quieren empezar un año mejor, la agenda legislativa no les trae esperanza. Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención: desde los problemas de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han recibido atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no tienen trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza”, expresa.

La Iglesia llevará a cabo en los próximos días “una serie de gestos en orden a promover la oración por la vida no nacida, en el contexto del debate legislativo sobre la legalización del aborto”.

Al término de la 186ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, que se llevó a cabo el pasado 15 de diciembre, se anunció que los obispos de la Comisión Ejecutiva celebrarán una misa en la basílica de Nuestra Señora de Luján, “patrona de los argentinos”, el sábado 26 de diciembre a las 10. Además, en las catedrales y parroquias de todo el país también se oficiarán misas con esta especial intención, en el marco de la fiesta de la Sagrada Familia.