Pirotecnia y animales: “Las Fiestas tienen que ser para todos”, el reclamo de proteccionistas

Tras un año inolvidable, llegó diciembre y con él, las Fiestas. Llegó el momento de disfrute para muchos, pero de tortura para otros. Es que el brillo en el cielo de la pirotecnia puede encandilar por su belleza, pero el estruendo provoca ansiedad, estrés, pánico, miedo y confusión en las mascotas. Una vez más, proteccionistas y veterinarios piden a la comunidad que digan “no” a los fuegos artificiales.

Los fuertes estruendos pueden provocar congelamiento o paralización, intentos de escape, temblores, taquipnea (jadeos continuos) y hasta infartos que llevan a su muerte. “El perro se desespera, ladra, llora, come cosas, se ahoga, sale corriendo, salta ventanas, balcones, atraviesa vidrios. De hecho, el accidente más frecuente es que se corten por atravesar vidrios” manifestó la veterinaria Viviana Reina a Info Región.

Además, señaló que muchos perros terminan perdidos o heridos porque salen corriendo desesperadamente con el ruido y no se dan cuenta que recorren kilómetros y terminan muy lejos de su hogar, o en el peor de los casos, sufren un accidente en el camino.

“Las principales consecuencias son ataques de pánico, que pueden llegar hasta la muerte, salivación, e incluso por el estado de desesperación extravíos”, comentó el presidente del refugio canino “El Campito”, Sergio Moragues, a Info Región.

A su vez, hizo alusión a que las mascotas lleven algún tipo de identificación en caso de extraviarse. “Que tengan un collar con chapita y teléfono, para poder recuperarlos en caso de perderse“, pidió.

Tanto los perros como los gatos pueden verse afectados por la pirotecnia, aunque los síntomas son distintos: en los caninos suelen ser más visibles mientras que los felinos tienden a esconderse y los dueños no pueden ver la reacción. “Lo que ellos escuchan se compara con que nosotros estuviésemos en un área de guerra, con explosiones al lado, es de ese tipo de magnitud”, señaló, a la vez que indicó que la audición es el segundo sentido más desarrollado después del olfato.

“Mucha gente termina yéndose de su casa con una angustia tremenda por haber dejado a sus mascotas sabiendo que la pasan mal”, advirtió el referente de El Campito. “Año tras año insistimos en el mensaje de que las Fiestas tienen que ser para todos, para que todos la pasemos bien. Los seres humanos y los animales”.

RECOMENDACIONES

Moragues explicó que lo principal es aislarlos del ruido y proporcionarles un espacio libre, cómodo y seguro. “En principio, tratar de aislarlos lo más posible del ruido. Puertas cerradas, tratar de que esté en un ambiente lo más libre posible de elementos con los que se pueda golpearse o lastimarse en este estado de desesperación, también persianas bajas para evitar que rompa los vidrios y se escape”, recomendó.

Hizo hincapié en que “habría que dejarlos en un ambiente lo más fresco y cómodo posible, con música con un volumen que tape un poco los sonidos de afuera y agua a disposición”.

“Se recomienda también no sedarlos, porque tenernos en sedación es adormecer su sistema nervioso central, por lo que lo único que hace es que no se puedan mover, lo que los hace poner más nerviosos”, indicó Moragues. Al respecto, la veterinaria sostuvo que los calma, pero “es como si te amarrasen como momia, te arrinconen contra la pared y tiren tiros alrededor. Escuchan, no se pueden mover y aumenta la presión”.

En misma línea, Reina aseguró que para los perros grandes y algunas razas, como el Bulldog, es sumamente contraindicado darles sedantes “porque no lo resisten”. “Recomiendo la levomepromazina, que no los droga sino que los hace entrar en razón. Salvando las distancias, sería como una medicación de humano como para bajar un ataque de pánico”, indicó.

Por otro lado, recomendó entrenar al perro para la situación, aunque señaló que “siempre es importante que la gente se trate de quedar con el perrito y que trate de contenerlo de la mejor manera“.