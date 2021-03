El Presidente encabezó la firma del acuerdo federal contra la violencia de género

El presidente Alberto Fernández suscribió con los gobernadores el acta por un “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, en el marco del Día de la Mujer. “Estamos demostrando que queremos todos una sociedad distinta”, aseguró.

En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el Presidente señaló: “La realidad nos obliga a construir nuevas definiciones frente a hechos que no existían o estaban ocultos, no existían o se toleraban. Tiene que ver con una cultura que se difundió durante mucho tiene: la cultura patriarcal, en la que el sexo masculino prevalece sobre cualquier otro. Y ha generado un sinfín de injusticias, destratos, se ha llevado vidas, se ha lastimado la salud de muchas mujeres”.

“Si queremos entrar a la modernidad, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad, cualquiera sea su género. Mientras eso no pase, seremos una sociedad que discrimina y tolera la violencia de género y los femicidios”, advirtió, y remarcó que “en los femicidios hay también un aspecto que es ¿cómo es la reacción institucional frente al femicidio?”. “Días atrás recibí a los papás de Úrsula (joven asesinada en Rojas por su ex pareja, miembro de una fuerza de seguridad). La mató una noche y durante la tarde estuvo en una fiscalía, se fue sin que nadie se lo impidiera. Y no tenemos a Úrsula. Es muy difícil poder explicar lo que pasó, es imposible”, completó.

Explicó, entonces, que “eso pasa porque la reacción estatal es lenta o no existe”. “Y tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país”, admitió, al tiempo que remarcó que esto es uno de los motivos por los que quiere “cambiar la Justicia”.

“Nos dimos cuenta que es muy difícil trabajar desde la Nación, porque es un trabajo solitario y por momentos voluntarista. Nos mejoran las estadísticas pero no mejoramos los ranking de no violencia y femicidios. Crecen”, analizó, y por eso planteó que en este día de “lucha” quiere “dar respuestas”.

“Quise que ese día sea un día de respuestas. La desigualdad todavía existe – en el trabajo, en la vida cotidiana, en la vida familiar…- pero pese a todo eso, nosotros hoy damos un paso como sociedad, que es animarnos a construir una política de Estado que nos recuerde que hay cosas que en ningún lugar de la Argentina vamos a tolerar: el maltrato, la violencia de género y el femicidio, tampoco vamos a tolerar la desigualdad laboral y en la vida familiar”, aseguró el Presidente.

Y recordó el Nunca Más. “Así como la sociedad argentino dijo basta con los genocidas, del mismo modo que construimos Memoria Verdad y Justicia, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad de género, a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar a nadie en el trabajo, la escuela, la sociedad y la familia. Comprometámonos a ser la sociedad justa que nos merecemos”, pidió.

“Creo que hoy estamos demostrando que queremos todos una sociedad distinta, que no discrimine, nos ampare a todos y termine de una vez y para siempre con la desaparición mujeres”, concluyó.

En el acto, los gobernadores y las gobernadoras y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”. El mandatario estuvo acompañado por las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien también firmará el acuerdo; y la de Justicia, Marcela Losardo.

Gómez Alcorta destacó este acuerdo: “De la misma manera que hemos logrado unirnos como país para enfrentar la pandemia, hoy nos encontrarnos para enfrentar una política uniforme”. Si bien admitió que “desde hace años se vienen llevando ciertas políticas para prevenir y asistir a las mujeres que están en esa situación, hoy están en la máxima jerarqyuía del Estado, creando el Ministerio de Mujeres”.

Bregó por “transversalizar políticas” y valoró que hoy es “13 veces mas presupuesto a las políticas nacionales de género que lo otorgado en el gobierno anterior”.

“Es cierto que en muchas ocasiones los Estados damos respuestas que acompañan a esas mujeres, pero cada vez que fallamos la consecuencia es la muerte. Es carísimo el costo que pagamos las mujeres cuando el Estado falla en estas intervenciones”, aseguró, y precisó que muchas veces no se toma la denuncia o se viola la perimetral y el Poder Judicial asiste “impávidamente” a estas situaciones que sufren las mujeres.

“Las mujeres de toda nuestra patria dijeron ´basta´, se trata de un límite que estamos obligadas a registrar. La sociedad viene gritando “ni una menos”, pedimos sencillamente que no nos maten mas. Asumir esto implica escuchar el grito de esa calle, escuchar a las mujeres que viven aterradas en sus casas, a esas pibas que dicen que si no vuelven, tienen que saber quienes las mataron”, señaló. “No hay margen para que la política deje de priorizar este asunto”, apuntó.

Advirtió que el acuerdo para luchar contra este flagelo “debe trascender un gobierno, debe ser abrazado por todos los poderes del Estado”. “Construir una política de Estado requiere de todas y de todos, sabemos que la tarea es compleja, no hay soluciones mágicas o respuestas inmediatas, pero estamos convencidos que estamos yendo hacia el sistema correcto”, sostuvo la funcionaria.

Y llamó a realizar “transformaciones estructurales y urgentes” en el Poder Judicial. “La experiencia nos dijo que necesitamos capacitación en violencia de género para la Policía y crear mecanismos de respuesta urgente para quienes se encuentran en esa situación”, planteó a renglón seguido. Hizo hincapié en que las mujeres “recuperen la confianza en el Estado”. “La respuesta del Estado es y debe ser ahora, porque es necesario y es urgente”, sentenció.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, recordó el discurso del 1 de marzo, en el que el Presidente “reafirmó la necesidad de generar un gran consenso nacional” y convocó a los gobernadores y a la sociedad a “hacer un gran acuerdo para terminar con las violencias contra las mujeres y en particular para terminar con los femicidios”. “Marcó como una política de Estado la articulación entre Nación, Provincia y municipios para hacer de este flagelo una lucha que se convierta en una política de Estado en el sentido amplio, en el sentido de todas las instituciones que forman parte de la vida pública de la Argentina”, apuntó.

“Hay un alto porcentaje de los femicidios que se puede prevenir, parece un lugar común pero el caso de Micaela es uno de los ejemplos: tenía 21 años y una noche fue a bailar; cuando salió, fue secuestrada, violada y asesinada. El femicida se llama Sebastián Wagner, quien tenía dos condenas por violación, siete informes del Servicio Peniteriario de la provincia de Entre Ríos que decía que se femicida era peligroso para la sociedad. Estaba libre. La noche anterior al asesinato de Micaela, horas antes, un padre de la ciudad de Gualeguay había ido a denunciar a la comisaría al mismo Sebastián Wagner por intento de violación de su hija de 13 años. La Policía no tomó la denuncia por una cuestión de turnos judiciales”, recoró.

En ese marco, sentenció: “Esto es lo que pasa en la realidad. Tenemos que transformar las instituciones a incorporar políticas de género, la lucha contra los femicidios para tener una sociedad más justa y más igualitaria“.

En el documento, gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometen a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.

Además se buscará promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.

También se comprometen a garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género.

Para eso los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.