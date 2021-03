8M: “El Estado no nos está protegiendo”

Se conmemora el Día de la Mujer, que es una jornada de lucha, y los reclamos se repiten año tras año: Nos están matando. En la Argentina hay un femicidio cada 26 horas y si bien hay programas y políticas impulsadas, principalmente por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “son insuficientes”.

“No necesitamos nuevos programas, necesitamos que se efectivicen los que ya están“, planteó la Presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, en vísperas de la convocatoria nacional de lucha. En sólo dos meses, se produjeron 50 femicidios, 1 transfemicidio y 5 femicidios vinculados de varones, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la organización.

“Indudablemente las cifras demuestran que las políticas implementadas son insuficientes para erradicar la violencia de género“, advirtió Rico, quien consideró que es una problemática que tiene que ser abordada “de manera integrada y federal”. Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández anunció la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI.

De los datos más relevantes del informe de La Casa del Encuentro, se desprende que 8 víctimas habían realizado una denuncia previa, 6 femicidas ya tenían dictada medida cautelar de prevención y 6 femicidas son agentes o ex agentes de las fuerzas de seguridad.

“El Estado tiene que profundizar y hacer efectivos todos los programas anunciados, eso es fundamental“, insistió Rico sobre el Programa acompañar, anunciado en septiembre. Aseguró, de hecho, que “ninguna persona lo percibió”.

Se trata de un programa que se encarga de brindar asistencia económica y psicosocial integral directa a las personas en riesgo por situaciones de violencia de género. “El programa dice que tienen que firmar un convenio con todas las provincias y los municipios, pero lo que nosotras planteamos es que con las provincias en las que ya se haya firmado, que empiece a funcionar, porque se supone que esto es urgente”, criticó.

A nivel judicial, Rico manifestó a Info Región que “hay una indudable falta de capacitación en lo referente a perspectiva de género. En los últimos casos quedó totalmente demostrado“. En ese sentido, hizo alusión al femicidio de Úrsula Bahillo, quien hizo al menos 13 denuncias antes de ser asesinada.

También analizó la aplicación del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), anunciado en noviembre, el cual entabla un protocolo para las comisarias, de capacitar a los y las policías en esta temática y también unificar todas las denuncias que tenga el violento. “Indudablemente este sistema no se está implementando a nivel nacional, porque en el caso de Úrsula, el agresor tenia mas de una denuncia. Además, tenía ya efectuadas por su ex pareja. Este sistema lo celebramos cuando lo anunciamos, esto no se esta llevando adelante”, expresó y lamentó: “Son femicidios que se podrían haber evitado“.

En misma línea, Rico señaló que cuando una mujer tiene dictada la medida cautelar tendría que tener más medidas de prevención. “Puede ser un botón antipánico, aunque estamos poniendo la responsabilidad en ella, pero por lo menos una protección tendrá. En paralelo, él tiene que tener una tobillera electrónica que esté controlada, porque sino la medida cautelar queda solo en un documento“, sostuvo.

“El Estado indudablemente no nos está protegiendo, porque sino no tendríamos un femicidio cada 26 horas como tenemos en la actualidad“, enfatizó, y planteó: “Falta profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados“.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, DENUNCIALO

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Para casos de riesgo, comunicate con el 911. También se puede mandar un whatsApp al 11-2771-6463 y escribir al mail linea144@mingeneros.gob.ar.