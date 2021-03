Otermín a Santilli: “Los patrulleros que les sobran y regalan los compraron con fondos de la Provincia”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, criticó fuertemente las entregas de patrulleros que el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, llevó a cabo en las últimas semanas en territorio bonaerense.

“Con (Mauricio) Macri, la ciudad de Buenos Aires recibió por decreto una tonelada de plata y (Horacio Rodríguez) Larreta no dijo ni mu. El Congreso votó que debía devolver esos fondos de la coparticipación y habló de desfinanciamiento. Mientras, Santilli se saca fotitos repartiendo patrulleros usados en el Conurbano”, cuestionó el dirigente lomense a través de un comunicado.

En las últimas semanas Santilli entregó móviles policiales en distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires gobernados por el PRO, como Lanús y La Plata, así como también en ciudades como Mar del Plata.

“Los patrulleros que le sobran a Larreta los compró con fondos que le pertenecen a la Provincia”, aseguró el presidente de la Cámara baja bonaerense y agregó: “Hay que pensar la relación entre gobernar la Ciudad, llegar a presidente y chocar el país. Evidentemente abundan los recursos para blindarse”.

Además, Otermín enfatizó: “Como dice el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la desigualdad condiciona estructuralmente a la Provincia. Hay que discutir a fondo la Coparticipación Federal y los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, como plantea nuestro gobernador Axel Kicillof”.

En ese sentido, el lomense calificó de “inmoral” que “el vicejefe de gobierno de la ciudad más rica del país haga campaña dándole migajas a intendentes amigos”.

Finalmente, Otermín ironizó sobre la presentación del libro del ex presidente Mauricio Macri y sostuvo: “Menos mal que no hubo ‘segundo tiempo’ porque el daño hubiese sido irreparable. Defendamos los recursos de todas y todos los argentinos para que en el entretiempo no nos quieran meter otro Macri disfrazado”.