En cinco años, SAME Lanús contabilizó más de 100.000 auxilios

Con un operativo integral de salud realizado en la Plaza 25 de Mayo de Lanús Oeste, SAME celebró sus cinco años de trabajo. La jornada contó con la presencia del director de SAME Ciudad, Alberto Crescenti, inspirador de esta forma de trabajo que cambió el sistema de emergencias en el distrito.

El Municipio de Lanús destacó los cinco años desde el inicio de tareas de SAME en todo el distrito y realizó un operativo integral de salud en la Plaza 25 de Mayo, de Lanús Oeste. El acto contó con la presencia del director de SAME Ciudad, Alberto Crescenti.

Durante la actividad, el intendente Néstor Grindetti junto al secretario de Salud local, Gustavo Sieli, nombraron como “visitante ilustre de Lanús” a Alberto Crescenti, dado que cumplió un rol importante en la creación del equipo local de SAME, que se capacitó con profesionales de SAME Ciudad, que además donó aparatología para que la estructura SAME comience a funcionar en el distrito.

“Estamos orgullosos de este equipo del SAME Lanús, cuando llegamos había una sola ambulancia, hoy tenemos 14 unidades de traslado más una de salud mental y ya llevamos más de 100.000 auxilios en 5 años”, expresó Grindetti y agregó: “Tenemos nivel de llegada en código rojo en torno a los 8 minutos, estos datos son gracias al trabajo y el compromiso de todo este gran equipo”.

El equipo SAME, que funciona bajo la coordinación de la Secretaría de Salud del Municipio de Lanús, cuenta con un total de 124 médicos, 14 ambulancias de traslado y una unidad de salud mental.

A lo largo del período de aislamiento, el equipo también ocupó un rol fundamental, ya que fue una de las áreas encargadas de responder ante casos de Covid-19 en el distrito.