Avellaneda: Dueños de salones se manifestaron frente a la Municipalidad

Como parte de las nuevas restricciones para tratar de frenar los contagios de coronavirus, el Gobierno nacional dispuso que los salones de fiestas deberán cerrar hasta el 30 de abril. Por este motivo, dueños de este tipo de establecimientos se movilizaron este viernes en Avellaneda para pedir que los dejen reabrir al 30 por ciento de su capacidad como se determinó para bares y restaurantes.

En diálogo con Info Región, la dueña de “Claps Eventos”, Liliana Buchet, manifestó que el año pasado “cerraron el 60 por ciento de los salones de fiestas de Avellaneda”. “Es muy triste. Fácil más de quince cerraron sus puertas“, aseguró y alertó que cuando se enteraron de las nuevas restricciones otros salones revelaron que también cerrarían.

En este marco, este viernes junto a otros dueños y dueñas de salones del distrito, decidieron acercarse a la Municipalidad para pedir algún tipo de solución para poder seguir con la actividad, al menos al 30 por ciento de capacidad como es el caso de los bares, restaurantes, cines y teatros.

“En diciembre recién pudimos retomar el trabajo y en enero y febrero no hay casi fiestas“, señaló e indicó que con lo recaudaron en marzo sólo les alcanza para pagar deudas. “Bares, cines y gastronómicos pueden trabajar ¿Cómo les permiten a ellos y a nosotros que durante todo el año no trabajamos no? Es muy injusto”, cuestionó Buchet.

“Si nos dejan por lo menos un aforo al 30 por ciento algo vamos a poder trabajar. Una cada tanto es algo antes que nada”, sentenció. Por el momento, tuvieron una reunión con el intendente, Alejo Chornobroff, y están esperando una respuesta a su pedido.