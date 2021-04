Lanús: Dos hermanas docentes. Una falleció por coronavirus. La otra, internada

En una tragedia familiar, una docente de Lanús falleció a causa del coronavirus mientras que su hermana, quien también es docente, dio positivo al Covid-19 y se encuentra internada. Se trata del caso de las hermanas Patricia y Franca Micieli.

Patricia Micieli tenía 54 años y era maestra de primer y tercer grado del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de Lanús Oeste y tras haber dado positivo al virus fue internada por un cuadro de insuficiencia respiratoria, sin embargo, no resistió y falleció el miércoles pasado. No estaba vacunada.

Ahora le toca a Franca, quien está internada a causa de la COVID-19. Franca no sólo es hermana y colega de Patricia, ella, además, es la directora del mismo instituto donde trabajaba Patricia.

“Sentís que el virus te va ganando la batalla y parece que estás perdiendo”, lamentó el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Avellaneda y Lanús, Marcelo Giordano, acerca de la noticia, a la vez que reprochó: “Los casos eran pocos y parecía que se podía, pero no tendrían que haber empezado las clases“. En ese sentido, reveló que desde el gremio estaban “esperando” la suspensión de la presencialidad.

El caso de Patricia Micieli estremeció a la región y a la comunidad educativa y motivó que varios docentes y auxiliares autoconvocados reclamen por ella y adviertan del riesgo que implica la vuelta a las aulas.

“El docente no estaba exento de todo esto. No es como se dice que en las escuelas no pasa nada. En las escuela sí hay contagios al igual que en otros lugares“, apuntó Giordano quien reveló que mientras en Avellaneda ya se vacunó al 50 por ciento, el indicador en Lanús es “mucho menor”.

“Con inmensa tristeza, lamentamos informarles, con todo nuestro dolor, el fallecimiento de nuestra querida Seño Patri”, informó el colegio mediante un comunicado.