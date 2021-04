¿Qué va a pasar con los permisos para circular?

El Gobierno extendió las restricciones, por la segunda ola de coronavirus, hasta el 21 de mayo y en algunos casos, hubo un endurecimiento. El tema permiso para circular está en debate pero no hay una decisión tomada; es decir, se pueden seguir usando los mismos. De todos modos, no descartan un reempradronamiento.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo que, por ahora, se pueden emplear los mismos. “No hay decisión tomada de hacer caer los permisos vigentes. O bien por la aplicación Cuidar o los que se imprimen, tienen vigencia los que los ciudadanos tengan en su poder”, explicó, pero no descartó la posibilidad de un reempadronamiento. “En caso de que caigan, se dará un tiempo para que la persona pueda reempadronarse. Se estaba analizando esa posibilidad pero hasta ahora no se tomó esa decisión”, admitió.

Controles

Informó que hoy se coordinó con las autoridades porteñas el cierre de algunos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicados a lo largo de la traza de la avenida General Paz y nuevos operativos en la estación de Constitución para mantener el distanciamiento social en las horas pico.

“Vamos a contar con controles en los principales accesos en coordinación con la ciudad de Buenos Aires y les pedimos a ellos si pueden cerrar algunos accesos a la ciudad, sobre todo los que están sobre la traza de la avenida General Paz; lo mismo que se había hecho el año pasado”, manifestó la ministra, quien precisó que “la Ciudad está totalmente de acuerdo con la importancia de cerrar esos accesos a partir de las 20, no el resto del día”, lo que “ayuda a tener controles mas rigurosos en la circulación entre las dos jurisdicciones”.

No obstante, aclaró que las autoridades porteñas plantearon que no cerrarían todos los accesos “sino algunos puntos de la General Paz y algunos sobre el Riachuelo”. “También acordamos con ellos ser en nuestro caso más estrictos en los controles en las terminales, especialmente en Constitución en las horas pico, ya que hay cada tanto una aglomeración que sale del subte y como no puede ir ya por debajo cruza la avenida Brasil sin respetar la distancia”, agregó.

Frederic dijo que desde el 9 de abril, cuando el Presidente dispuso las nuevas restricciones para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19, se secuestraron unos 54 vehículos y de labraron unas 1800 infracciones, algunas de las cuales pueden derivar en causa penal, lo que dependerá de la Justicia “Cualquier actitud que lleve adelante una fuerza provincial o federal es con intervención del juzgado”, aclaró la ministra, quien añadió que las fuerzas federales “no tienen facultad para hacer multas ni cerrar locales comerciales, ya que eso es facultad de los gobiernos locales.

Frederic adelantó que se va a “tratar de implementar un dispositivo para poder ordenar mejor a la gente”. “Hay salidas o entradas a la estación que están cerradas hoy y lo que vamos a hacer es abrirlas y multiplicar la presencia policial para que controle. También hacer algún dispositivo con vallas en el exterior para contener a las personas y avisarles del distanciamiento”, precisó la ministra.

Protestas

Sobre las manifestaciones y protestas, Frederic dijo que se trabaja con las autoridades porteñas en la responsabilidad de “evitarlas no de impedirlas” y que el objetivo es tratar de que las protestas no lleguen a través de los accesos o de los trenes. “Mucho de ese trabajo se hace con policía en el lugar pero hay un trabajo previo de diálogos y negociaciones” para que, de haber manifestaciones, sean “con muy poca gente manteniendo distanciamiento y que sean protestas breves”, concluyó.