Triple choque de San Vicente: Convocan a una marcha

Ya pasaron cinco meses del triple choque de San Vicente en el que murió Cristian Fredes, un joven de 23 años, y su familia exige respuestas. Sostienen que fue asesinado a golpes durante una pelea con otro automovilista que participó del accidente vial. Hay un ex boxeador detenido. Convocan a una marcha en mayo.

“Es totalmente indignante ver como pasan los meses, como pasa todo y no tener una respuesta de nada. El no poder tener la certeza de qué es lo que le pasó a mi hermano”, se quejó su hermana, Débora Fredes, y agregó: “Te molesta y te duele a la vez porque no podes creer que todos pueden ser así y que no les importe“.”No puede ser que pasaron cinco meses y no sepamos nada”, insistió.

Anticipó que realizarán una marcha el próximo 23 de mayo, a las 13, desde la estación de Alejandro Korn hasta el cruce en pedido de justicia.

El hecho al que hace referencia tuvo lugar el 23 de noviembre sobre la ruta 210. La víctima fatal fue Cristian Fredes, quien conducía un Chevrolet Corsa, en el que viajaba junto a su pareja, de 24 años, y su bebé de 7 meses. Él habría sido embestido desde atrás por un Chevrolet Onix, en el que viajaban Andrés Mantegazza (32) -hermano del intendente de San Vicente- y Sebastián Maya (32). Un tercer vehículo, un Citröen C4, conducido por Braian Norberto Calla, un hombre de 33 años que posee licencia de boxeador, sería el que embistió al Onix.

Su familia sostiene que Cristian no murió por el accidente vial, sino que logró bajar del auto y que lo atacaron a él y a su cuñado. “Mi hermano tenia 23 años, era un trabajador, un papá genial y la verdad que no se merecía que una persona alcoholizada que salió a matar, porque tranquilamente podría haber matado a cualquiera, le haga esto”, sostuvo respecto a Calla, quien se encuentra detenido actualmente.

“El hermano del intendente es exactamente igual de culpable porque venía a alta velocidad. Si el no hubiese chocado a mi hermano el no hubiese frenado en la ruta y Calla no lo hubiese matado”, consideró.