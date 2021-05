“Este gobierno no tiene tiempo de leer encuestas”, aseguró Cafiero en Santa Fe

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que “el gobierno no tiene tiempo de leer encuestas” porque está trabajando en políticas públicas, cuando hay “otros dirigentes que “piensan en las próximas elecciones”. Fue en el marco de un acto en Santa Fe para inaugura un nuevo taller de pares montados en la estación San Cristóbal.

“Cada vez que exista una necesidad, debe existir un derecho y ese derecho no puede estar en un compendio normativo, tiene que ser efectivo. El derecho a tener un trabajo digno es un derecho que debemos todos realizar, y ahora sí como dirigencia política”, aseguró durante la ceremonia, acompañado por los ministros Agustín Rossi y Alexis Guerrera.

En ese sentido, recordó que en Argentina, el 57 por ciento de los chicos de entre 0 y 14 años son pobres y el 43 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.”Tenemos que comprometernos para resolver estos problemas. ¿Se hace con atajos, golpes de efecto? No, se hace con inversión y un Estado presente”, aseguró, al tiempo que destacó que hay “síntomas que son muy alentadores”. “Aun en pandemia, la creación de puestos de trabajo industrial en Argentina viene creciendo en los últimos siete meses”, apuntó.

“Estamos en esta situación de excepcionalidad, pero no nos van a ver poner excusas. Venimos de una recesión profunda de 2018 y 2019 y a ese gobierno de Mauricio Macri se sumó la pandemia, como crisis global. Este gobierno no pone excusas”, dejó en claro.

Cafiero advirtió que “el Presidente no piensa en la próxima elección, no mira encuestas como hacen otros dirigentes”. “Es muy fácil reconocerlos, unos te dicen lo que querés escuchar, otros te dicen como te tenés que cuidar. Unos lo minimizan, otros te dicen que te tenes que cuidar porque te queremos salvar la vida”, planteó, al tiempo que menciónó que “hoy hay un debate en términos públicos, que es bastante estéril, porque no conduce a ningún lado”. “Pensamos que el debate más importante es como hacemos para -entre todos- superar la pandemia”.

“El debate electoral o sobre si se restringen libertades, es un debate del que no tenemos tiempo. No tiene tiempo el gobierno de leer encuestas sino de leer expedientes, haciendo políticas públicas. El presidente busca pasar a la historia como alguien que hizo todo lo posible para salvar la vida de los argentinos y las argentinas”, aseguró el funcionario.

Ls funcionarios visitaron la estación San Cristóbal de Trenes Argentinos – Belgrano Cargas para impulsar la ampliación e incorporación de tecnología en los talleres de reparación de vagones que allí funcionan. La estación pertenece al ramal cerealero, se ubica en la localidad homónima en Santa Fe y es exclusiva de la línea Belgrano Cargas. Por allí pasa aproximadamente el 60% de la carga que transporta el Belgrano desde el norte del país hacia los puertos de Santa Fe. La tareas de optimización de los talleres fueron por un total de más de 2.445.000 dólares.