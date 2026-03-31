Desgarradora despedida de Ian Cabrera en Santa Fe

Despiden a Ian Cabrera, el nene asesinado por otro estudiante en una escuela de Santa Fe.

Despiden a Ian Cabrera, el nene asesinado por otro estudiante en una escuela de Santa Fe.

Emotiva despedida de familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal por un compañero.

La Asociación Mutual de San Cristóbal es el escenario donde toda una comunidad despide al menor que fue víctima de una balacera dentro de su escuela, institución a la que había ingresado hace tan solo pocos días como alumno de primer año de secundaria.

Cerca de las 10.30, los restos del adolescente serán trasladados hasta el cementerio municipal, ubicado sobre la calle Piedras, entre La Paz y Oroño, de la provincia de Santa Fe.