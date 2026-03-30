Horror en Santa Fe: Un adolescente mató a un compañero de colegio

Un joven comenzó a los tiros en un colegio de Santa Fe. Mató a un compañero de 15 años e hirió a otros dos estudiantes.

Un joven comenzó a los tiros en un colegio de Santa Fe. Mató a un compañero de 15 años e hirió a otros dos estudiantes.

Un adolescente de 15 años mató a un compañero de colegio en una institución de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe. Hay otros dos chicos heridos.

María José, madre de una de las estudiantes que asiste a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, contó que habría ingresado una escopeta recortada en un estuche de guitarra.

Todo sucedió en la planta baja de la institución. En un video, grabado por los propios estudiantes, se pueden escuchar varias detonaciones. “No es que tiró tiros para arriba, apuntó a cualquiera”, precisó la mujer, siempre según el relato de su hija.

De acuerdo al reporte, un chico de 15 años murió en el ataque y hay otros dos heridos. El tirador es un estudiante de tercer año.

“Hay chicos que rompieron las ventanas y escaparon por ahí”, contó a C5N, al tiempo que precisó que los estudiantes que lograron salir acudieron a una hospital cercano, donde fueron retirados por las familias.