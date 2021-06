Este miércoles se reunió la mesa nacional de Juntos por el Cambio para tratar de bajar la tensión en medio de las disputas por las candidaturas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones.

El encuentro se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y fue encabezado por el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por el PRO no asistieron la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ni la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En representación de la UCR, en tanto, participaron los diputados Alfredo Cornejo y Mario Negri; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau; y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Mientras que por la Coalición Cívica-ARI estuvieron Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, y también concurrió el líder del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

Además asistieron los presidentes de los partidos de JxC en la provincia de Buenos Aires: Jorge Macri (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Andrés De Leo (Coalición Cívica).

“Como dijo ayer Mauricio Macri, coincido plenamente en que lo más importante es profundizar la unidad de Juntos por el Cambio. Más que nunca, tenemos que fortalecer el equipo y estar juntos”, publicó en Twitter Rodríguez Larreta tras el encuentro.

Mientras que Negri expresó: “En la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio escuchamos a los presidentes de nuestros partidos en la provincia de Buenos Aires porque es la madre de todas las batallas. Fue una gran reunión de trabajo”.