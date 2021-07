Tensión en el comando de San Martín: policías reclaman contra jornadas de 18 horas de trabajo

Un grupo de efectivos policiales se autoconvocaron y reclamaron ante sus superiores por una excesiva carga laboral y pidieron la incorporación de más personal para cumplir con los objetivos de patrullaje en el distrito.

En una tensa charla con un superior, que trascendió a partir de un video grabado en el lugar, los efectivos de calle pidieron una reducción de la carga horaria que, según plantean, se elevó de turnos de 16 horas a turnos de 18 horas.

“No queremos que trasladen a nadie, queremos que traigan más personal para aliviar a los que trabajan tantas horas”, plantea una mujer policía ante quien parece ser un superior que se presenta para intentar desactivar la protesta.

El video al que accedió InfoRegión fue grabado en la noche del lunes y se puede ver desde adentro el reclamo de los efectivos policiales, que por momento levanta tensión cuando un efectivo que se presenta como teniente Alvarez interviene en la discusión.

“A mi cuando me vienen a prepotear yo prepoteo, yo también grito. Tengo la misma edad que vos o tenés que calmarte un poco”, reclama, y cuando parece que se tensa demasiado el diálogo, se tranquilizan los ánimos y llega a plantear su situación.

“Yo tengo 40 años y ya no soy un pendejo. Llegan las 8 de la mañana y me dan un móvil para manejar y te soy sincero, yo me duermo por la cantidad de horas”, plantea el oficial, y se suman sus compañeros, que aseguran que es una situación límite compartida por todos.

Según el efectivo, “cuando pusieron (turnos de) 16 horas todo el mundo respondió, ninguno se quejó, nadie se plantó”, sin embargó ahora la situación llegó a un límite porque “están poniendo (turnos de) 18 horas”.

“Ellos son jóvenes y aguantan hasta un punto. Yo soy conductor y a las 3 de la mañana, a veces, hay noches que esquivo los autos estacionados. Yo trato de seguir respondiendo”, relató el oficial, dando a entender que resulta imposible sostener ese ritmo de trabajo.

Los efectivos policiales de San Martín reclamaron además que si existían efectivos que no cumplían con la responsabilidad de patrullar la solución debe ser la aplicación de sanciones, pero no las amenazas de los superiores.

“Nosotros lo que queremos son 16 horas, ahora con 18 horas nos están matando”, concluyeron.