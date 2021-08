“Fue un error”, admitió Cafiero sobre el festejo en Olivos

El jefe de Gabinete se refirió a la foto del cumpleaños de la Primera Dama en la Quinta. Patricia Bullrich le reclamó al Presidente que "no se comporte como un fugitivo y dé la cara".

La foto que circuló en las últimas horas sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en la cual queda en evidencia que no se respetó la cuarentena estricta decretada por el propio Gobierno encabezado por Alberto Fernández, despertó malestar y críticas de la oposición. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que “fue un error” y “estuvo mal”. “Dé la cara”, replicó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Es evidente que fue un descuido, se cometió un error que no debería haber pasado y que estuvo mal”, dijo esta mañana el jefe de Gabinete, tras la difusión y publicación de las fotos tomadas el 14 de julio del 2020.

En ese marco, aclaró que “en ese momento, en ese contexto, Olivos funcionaba con el centro de operaciones de la pandemia, mucha gente entraba, salía, ministros, reuniones con expertos epidemiólogos, muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo”. “En una ocasión hubo un evento social que no debía haber ocurrido y sobre eso mucho más para agregar no hay”, añadió el funcionario, quien consideró que “aflora un oportunismo político” y que, “los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras”.

“Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia”, insistió el jefe de Gabinete, quien de cara a las elecciones legislativas, juzgó que “hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante”.

Consideró también que la oposición “está muy desorientada” y criticó que hayan tenido “un rol nulo durante la gestión de la pandemia y que cuestionaran la existencia del virus y de la pandemia”. “Permanentemente ellos buscan generar escándalo para escándalo para esconder los planes económicos que tanto daño le hicieron a los argentinos”, apuntó el funcionario. “Reconocemos el error pero eso no nos va a hacer distraer de los temas que le importan a la gente, porque los temas que le importan son cómo salir de la pandemia, cómo nos vamos a levantar en la economía, en el salario, en el trabajo”, insistió.

El reclamo llegó de la mano de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara y explique a la justicia por qué violó la ley que usted nos impuso. Esto no es un error, es un acto deliberado de impunidad. No se trata de un descuido, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público”, aseguró a través de Twitter.

Cafiero, en tanto, dijo también que desde la oposición “no dieron explicaciones cuando (el expresidente Mauricio) Macri viajaba por el mundo, volvía, no cumplía con las medidas, y tampoco lo hicieron cuando (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta se fue a Buzios y llevó a cabo los protocolos”. También recordó que la ex gobernadora y precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal “había generado reuniones donde luego se contagiaron comensales que ella invitaba o mismo Rodríguez Larreta cuando rompió la burbuja para sacarse una foto para hacer campaña con Soledad Acuña”. “Veo una doble vara, estamos acostumbrados a la doble vara porque, para nosotros, lo importante son otras cosas”, concluyó.