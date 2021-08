Kicillof presentó un plan de desarrollo urbano en Guernica, a un año de la toma

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la presentación del plan de desarrollo urbano en Guernica, en el partido de Presidente Perón, a un año de la toma. “Nos comprometimos a resolver y (ese compromiso) lo estamos honrando hoy”, aseguró.

“Es un día que va a quedar marcado. Es difícil sintetizar una historia muy larga, la historia de lo que va a ser este barrio en Guernica, pero que no se limita al 20 de julio del año pasado. Hay mucho para pensar, analizar y meditar, sobre este episodio, que es una parábola”, consideró el gobernador, aludiendo al día de la toma. “En Guernica está condensada una situación, una característica, un hecho que caracteriza a gran parte de nuestro conurbano bonaerense. Nos permite, a través de lo que ocurrió y hoy ocurre, referirnos y pensar sobre algo que pasa en miles de lugares del Conurbano y cientos de milles y tal vez millones de familias”, planteó.

Al presentar el plan de desarrollo urbano en la localidad, planteó: “Hay que contar de nuevo la historia de Guernica porque los que tuvieron la voz fueron aquellos que no buscaban un final feliz”. “Se usó Guernica para estigmatizar, para sembrar disconformidad, indignación, odio y acaso -me permito acá la dida- buscar violencia. El conflicto existe en la vida, contraposición de intereses, dificultades, enfrentamientos -a veces sordos y aveces tan visibles y estruendosos como Guernica- pero el conflicto no siempre tiene que tener un desarrollo y una resolución violenta”, reflexionó.

“Nos enteramos de Guernica porque hubo una toma de terrenos y empezamos a ver un camino de estigmatización y de sembrar una discución absolutamente equivocada: se decía, por un lado, que había mucha carencia y es cierto, pero inmediatamente también comenzó el ataque a los que llevaban adelante la toma. Cuando uno junta las dos cosas, no había solución; estaba muy bien, pero estaba muy mal”, recordó, al tiempo que advirtió que “había intencionalidad de algunos medios de echarla la culpa a un gobierno que acaba de asumir y estaba transitando una pandemia”.

Recordó, en ese marco, que el Conurbano bonaerense tiene cuatro veces más la población que la Ciudad de Buenos Aires y no se tomaron las decisiones para que ese “crecimiento explosivo” de población pudiera acceder a viviendas y servicios. Destacó entonces que tras la toma, funcionarios del gobierno bonaerense pusieron su base allí. “Estábamos pidiendo perdón en nombre del Estado por tanta ausencia”, aseguró.

“La necesidad de vivienda existe, pero hay que decir que durante el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner) se construyeron miles de viviendas, vinieron a devolverle la dignididad, aun de manera insufieciente, pero marcando un camino. El gobierno de (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri las paralizó para no reconocer que se venían haciendo las cosas bien. Doble daño hicieron y generó una olla a presión”, resumió. En ese marco, advirtió: “Tenemos el compromiso de resolver, lo estamos honrando hoy”.

Admitió, de todos modos, que “el problema de fondo es que no hay tierra pública en la Provincia”, y anunció que se realizará una investigación exhaustiva para determinar cómo fue que eso sucedió. “Cuando el Estado dejo de planificar y extender el tejido urbano con instalaciones e infraestructura, ocurrieron dos fenómenos que no son una buena forma de diseñar la expansión: por un lado, los que no tienen nada y recurren a la toma; por otro lado, barrios cerrados que avanzan sin haber cumplido todos los pasos jurídicos y legales para acceder a esas tierras”. “Esto redunda en ilegalidad”, resumió, pero aclaró: “Vinimos para buscarle una solución”.

Manifestó, entonces, que la ley vigente señala que los desarrolladores privados deben ceder una parte del terreno ante la construcción de barrios cerrados, pero no sucedió. “Hay 17 barrios privados no regularizados, tiene que haber también cesión de tierras”, explicó, al tiempo que aclaró que las 60 hectáreas en las cuales se va a desarrollar el barrio “es tierra que aparece porque se cumple la ley, es tierra para el Estado que el Municipio decide usar para lo que más se necesitan”.

El año pasado, unas dos mil familias usurparon un predio privado de doscientas hectáreas en Guernica. En ese marco, el Gobierno provincial lanzó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que con una inversión total de 190.186 millones de pesos hasta 2023, se propone como una vía de solución al histórico déficit habitacional del distrito. Ahora, en cumplimento de la ley, los propietarios de un terreno lindante al lugar donde estuvo la toma cedieron una porción de tierra y el gobierno bonaerense llevará a cabo las gestiones para desarrollar allí la infraestructura necesaria para hacer viviendas. Vamos a ir a buscar la ley.

Andrés Larroque, titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, destacó que “es un día histórico”. “Hubo mucha duda, mucho conflicto, pero hoy ya estamos en plena ejecución de las obras para que hoy exista aquí un barrio”, aseguró en su discurso, en presencia de funcionarios nacionales, provinciales e intendentes de la Región; Entre ellos, la antfitriona Blanca Cantero.

“Fue un proceso largo, complejo, pedimos dos prórrogas del desalojo”, admitió, al tiempo que precisó que “en el censo no estaba toda la gente que decía estar”. “Era la mitad de la gente que se decía la que estaba realmente en la toma, fuimos clarificando cual era la situacion real“, comentó, respecto a los avances de las negociaciones para poder llegar hoy al anuncio de la obra. Cuando una minoría permanecía en las tierras, “mucha gente no había conocido la propuesta del Estados”, explicó, pero valoró que hoy son 1.430 las familias que podrán tener una vivienda, contemplando los “distintos niveles de prioridad”.