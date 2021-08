El Presidente se reunió con Lacalle Pou, con el Mercosur en el centro de la agenda

El presidente Alberto Fernández y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, acordaron mantener “diálogo directo frente a cualquier problema que se presente” en el ámbito del Mercosur, en el marco del encuentro que mantuvieron anoche en la Residencia de Olivos, en la que hubo coincidencias y apoyos mutuos, informaron fuentes oficiales.

Ambos mandatarios cenaron anoche en Olivos, junto a la primera dama Fabiola Yañez y el canciller Felipe Solá, mientras que el uruguayo llegó con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Francisco Bustillo, indicaron las fuentes.

En el encuentro, los Presidentes acordaron mantener “diálogo directo frente a cualquier problema que se presente” en el ámbito del Mercosur. y, en ese sentido, Fernández, le expresó a Lacalle la “comprensión” de parte de Argentina de las necesidades de Uruguay.

Según señalaron fuentes oficiales, el mandatario argentino se comprometió ante su par uruguayo a “buscar una fórmula dentro de la institucionalidad del organismo regional que sea útil a esa demanda”, luego de que Uruguay planteara en los últimos meses la necesidad de negociar acuerdos comerciales por afuera del bloque regional.

En el diálogo, Lacalle Pou confirmó el respaldo de su país a las aspiraciones de Argentina para asumir la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) en el período 2022, en el mismo sentido que ya hicieron Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, México y Venezuela, entre otros países de la región.

Asimismo, los Presidentes coincidieron en trabajar en conjunto para obtener financiamiento de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para la construcción de un puente que una las localidades de Monte Caseros (Corrientes-Argentina) y Bella Unión (Artigas-Uruguay).

Por la corta distancia de esta última con Barra do Quarai (Brasil), esta vía facilitaría profundamente el intercambio comercial inter-Mercosur, remarcaron las fuentes oficiales.

Durante la cena, Fernández también agradeció el “respaldo permanente” de Uruguay en todos los foros internacionales a la posición argentina en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

En su primer viaje como presidente del Uruguay, Lacalle Pou llegó ayer por la mañana al país y se dirigió a la embajada de su país en Buenos Aires, para retornar a Montevideo luego de la cena con Fernández.

Fernández y Lacalle Pou ya habían mantenido un encuentro el 19 de noviembre pasado en la estancia presidencial La Anchorena, ubicada en las proximidades de Colonia del Sacramento, en la vecina orilla uruguaya. Esa actividad había sido la primera reunión que ambos mandatarios mantuvieran personalmente desde que asumieron como jefes de Estado.

En marzo pasado, con motivo de conmemorarse los 30 años de la fundación del Mercosur, ambos mandatarios protagonizaron un contrapunto entorno a la posibilidad de que los estados establezcan negociaciones sobre tratados de libre comercio por fuera del bloque regional.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”, señaló en esa oportunidad del jefe de Estado uruguayo. Al respeto, Alberto Fernández replicó: “No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”.