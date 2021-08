Talleres de Escalada fue más, pero sólo consiguió un empate

Talleres de Remedios de Escalada igualó 1-1 con Cañuelas, en un encuentro válido por la Fecha 5 del torneo Clausura de la Primera B. Más allá de merecer más, el Tallarín sumó fuera de casa y llega a las 5 unidades. Luis Monge, de cabeza, marcó para los dirigidos por Cristian Manfredi.

El partido mostró intensidad durante los primeros minutos, pero sin llegadas claras. Los roces se hicieron sentir y hubo un amonestado para cada equipo: Fabián Monserrat vio la amarilla a los 26, mientras que Federico Gay vio la suya a los 34. El Tallarín tuvo dos claras, de cabeza, pero no pudo cambiarlas por gol.

En el complemento, la visita mantuvo el dominio y Cañuelas apostó a la contra. En la primera parte se fue de la cancha Alejandro Noriega y entró Tomás Díaz, mientras que en local ingresó Mateo Bustos por Ulises Ojeda. De tanto probar, llegó el gol de cabeza para la visita: Luis Monge pudo gritar y desatar el festejo en el equipo visitante.

Manfredi, entonces, metió a Gabriel Arce (a los 32) por Matías Sosa, mientras que Zermatten mandó a la cancha a Román Martínez por Mauro Fratini. Tres minutos después se fue expulsado Bustos en el local, que se quedó con 10. A los 39 hubo una doble variante en Cañuelas: Tomás Álvarez y Santiago Sosa reemplazaron a Luciano Cariaga y Alex Morales, respectivamente. Un minuto después, era Juan Miritello el que era amonestado en Talleres. Corría el minuto 48 cuando el local encontró una infracción que le permitiría empatarlo: Sosa fue el encargado del tiro libre pero Álvarez llegó, de cabeza, y la mandó al fondo del arco.

Con este empate, los de Remedios de Escalada cosechan 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. El sábado que viene, el Tallarín recibe a Acassuso por la Fecha 6 del Clausura de la Primera B.

La ficha del partido

Cañuelas: Cañuelas salió con Tomás Lingua Bender; Matías Maidana, Lautaro Suárez Costa, Julián Cano, Emanuel Trejo; Román Martínez, Alex Morales, Federico Gay; Diego Aguirre, Ulises Ojeda, Luciano Cariaga. DT: Fabián Zermatten.

Talleres de Remedios de Escalada: Ezequiel Cacace; Cristian Godoy, Nicolás Malvacio, Luis Monge; Martín Río, Nicolás Sainz, Fabián Monserrat, Juan Miritello; Alejandro Noriega, Matías Sosa, Sasha Marchic. DT: Cristian Manfredi.

Goles: Luis Monge, a los 30 del ST (Talleres RE); 48 del ST, Tomás Álvarez (C).

Amonestados: 26 del PT, Fabián Monserrat (Talleres RE); 34 del PT, Federico Gay (C); 40 del ST, Juan Miritello (T)

Cambios en el segundo tiempo: 14, Tomás Díaz por Alejandro Noriega (T); 17, Mateo Bustos por Ulises Ojeda (C); 32, Gabriel Arce por Matías Sosa (T); 35, Román Martínez por Mauro Fratini (C); 39, Tomás Álvarez y Santiago Sosa reemplazaron a Luciano Cariaga y Alex Morales (C)

Expulsiones: 35 del ST, Mateo Bustos (C).

Cancha: estadio Jorge Arin.

Árbitro: Juan Ignacio Pafundi.