El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza. “Si piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen”, aseguró.

En torno al CUDI, celebró que los propios vecinos no tienen más que cruzar la calle para acceder a la formación, a la que consideró la forma de riqueza más importante de las sociedades. “Así se hacen ricas las sociedades”, aseguró el jefe de Estado, recordando la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que apostaron al ajuste. “Esos son los debates que damos y queremos enfrentar”, advirtió.

“Cuando llegamos, esto no funcionaba por una decisión política. En 2016 estaba terminado y empezaron a penar para que los habiliten y tuvimos que llegar nosotros para habilitarlo. Esto no es muy distinto a lo que me pasa con la salud o la obra pública, el 70% estaba paralizada, vinimos a terminar dos hospitales que Cristina (Fernández de Kirchner) dejó casi terminado en 2015. La gobernadora los dejó abandonado y cuando vino la pandemia, con Axel dijimos que los íbamos a terminar”, reflexionó. “Esos son los modelos de país que estamos discutiendo, qué país queremos hacer”, insistió.

En ese marco, retomó el festejo en la Quinta de Olivos en medio de la cuartena estricta. “Yo no soy ni me hago, no tengo una doble faz. Todo el fin de semana me pasé leyendo las cosas que decían los hipócratas y los mensajes de cariño de mis compañeros. En la pandemia, por un desliz, un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no di vueltas, en menos de 24 horas lo admití y dije que tengo mucho pesar y me disculpé ante el pueblo, a los únicos que les debo una disculpa”, señaló. “Algunos leyeron mis palabras de arrepentiemiento a su modo, algunos fueron tan miserables que dijeron que le eche la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo”, sentencnció.

“Si piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, aumentan mi compromiso con ustedes. Es lo unico que logran. Debí disculparme por una cena, el único repsponsable soy yo, me muevo como un hombre común, y soy el presidente y debo dar el ejemplo”, admtió, pero aclaró: “Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, de Educación o de Trabajo, porque me arrodillé frente al FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron”.

Y precisó: “En Olivos me encuentro con funcionarios, gente que me necesita, amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventaja del Estado, mis hermanos no se benefician, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parque eólicos, ni por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores”.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.

“Venimos de unos años donde nos trataron de convencer que estas cosas tan difíciles, que parecen sueños e imposibles, están tan lejos que no vale la pena luchar por cambiarlas o transformarlas”, aseguró el gobernador Kicillof, quien recordó que “el presidente (Mauricio Macri) anterior decía qué es esto de universidades por todos lados”.

Llamó a pensar y “discutir” el país del futuro, de cara a las elecciones legislativas. “No fue porque se les complicó que no abrieron este centro universitario de innovación, es porque es lo que piensan, lo que creen y lo que vienieron a hacer”, aseguró. Y completó: “Dijeron que no iban a abrir mas hospitales y no los abrieron; dijeron que no iban a abrir universidades y no lo hicieron, es más cerraron escuelas; les dijeron a las pymes que tenían que convertirse en importadores en lugar de producir aquí; dijeron que la obra pública tenía que esperar a los privados; terminamos sin escuelas, universidades, hospitales y sin jardines de infantes”.

“Esta universidad que se abre son mas derechos en la provincia de Buenos Aires. Queríamos el hospital, esta abierto; queriamos universidades, está abierta. Estamos cumpliendo en plena pandemia lo que vinimos a hacer”, sentenció el gobernador, quien insistió en que “no hicieron nada de lo que dijeron en campaña porque es muy difícil esperar que inviertan en salud y educación público aquellos que no creen en los público y en el Estado”, aludiendo al macrismo.

Trotta destacó el compromiso de “seguir profundizando la democratización del acceso a un derecho humano, como es la educación”, y rechazó “la desidia y el fuerte ajuste de las políticas educativas” de la gestión anterior. “Nuestro grobierno viene a poner en la centralidad de la agenda del Estado nacional y de la sociedad la priorización de lo que debe ser la construcción de consensos pero también la inversión prioritaria por parte de toda la sociedad para que haya una escuela, un sistema eucativo con la enorme capacidad de transformación social y de rupturas de realidades de exclusión que se van llevando adelante generación tras generación”, aseguró.

“Nuestros jóvenes son esas semillas que plantamos todos los días, son una plantita que regamos todos los días y necesitan tierra fértil, para eso tenemos que tener a un presidente como Alberto y una vicepresidenta como Cristina”, aseguró Espinoza, al tiempo que la definió como “la presidenta del corazón para toda la vida”. “(Los jóvenes) Van a dar enormes frutos para la Argentina que viene”, apuntó.

La institución

En el CUDI se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico, dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur).

Durante el acto, autoridades nacionales firmaron el convenio para su puesta en marcha con los rectores Alberto Barbieri (UBA); Héctor Aiassa (UTN); Walter Wallach (Unahur); Alejandro Villar (Unqui), y Dario Kusinsky (Unpaz).

El objetivo de este centro es la “formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud”, según se informó en un comunicado.

La sede del CUDI, que se encuentra en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3, cuenta con tres pisos, 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos. Posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre.

Además, su área de investigación contará con dos laboratorios de física y química para las carreras de Biotecnología y Tecnología de los alimentos; un laboratorio de alimentos para la carrera Tecnología de los alimentos, y un laboratorio de informática para las carreras Producción y Diseño de Videojuegos y de Sistemas Informáticos.