De Pedro sobre las PASO: “No es una actividad riesgosa”

El ministro del Interior, Eduardo de Eduardo, exhortó hoy a la población a que “vaya tranquila a votar” el domingo en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán en todo el país luego de subrayar que “no es una actividad riesgosa”.

En un mensaje desde la Casa de Gobierno, el ministro destacó el consenso alcanzado con la oposición para la postergación de las PASO, inicialmente previstas para agosto, para “poder ganar cinco semanas de vacunación”, en las que se aplicaron más de 12 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Es por esto que convocó a la comunidad a acudir con “tranquilidad” a las sedes de votación el domingo.

“No es una actividad riesgosa”, señaló. Vale remarcar que avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus y se implementa un protocolo especial en estas elecciones, tanto en las PASO como en las legislativas de noviembre. Desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que el escrutinio será más lento en esta oportunidad, los primeros datos se publicarían recién a las 23.

Hay un horario de preferencia para los adultos mayores o personas con riesgo, también se recomendó acudir con una lapicera (para no usar la de las autoridades de mesa), no pegar el sobre o hacerlo con pegamento (no usar saliva) y mantener el distanciamiento en la fila. El barbijo debe estar colocado correctamente. Además, se ampliaron los espacios de votación para evitar amontonamientos.

Por otro lado, aquellos que estén cursando la enfermedad o sean casos sospechosos de Covid-19, están eximidos de acudir a las urnas, pero deben presentar el certificado en los siguientes dos meses. Tampoco deben acudir a sufragar aquellos que sean contacto estrecho.