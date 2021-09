“Ojalá podamos ser eficaces”, señaló Zubeldía

A 48 horas del choque con el escolta Independiente, el entrenador granate analizó el funcionamiento del equipo. Mañana confirma el once titular.

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, brindó este sábado una conferencia de prensa virtual, en la cual analizó el funcionamiento del equipo en el choque con Sarmiento y se mostró entusiasmado por el duelo ante el escolta Independiente.

“Hay un plantel que me permite tener opciones, me genera dudas de las buenas. Tenemos lo nuestro y sabemos que no somos menos que nadie. Lo más importante es el convencimiento para llevar a cabo un plan”, aseguró el DT, al tiempo que señaló: “A Lanús lo veo competitivo, ojalá podamos ser eficaces”.

Como parte del análisis sobre el funcionamiento del equipo, Zubeldía sostuvo: “Debemos estar organizados y estar bien en defensa. El objetivo es darle satisfacciones al hincha”. “No hicimos un buen partido contra Sarmiento, tenemos el deber de mejorar y pulir aspectos del juego”, admitió.

Por otro lado, anunció que el once titular para enfrentar el lunes al Rojo en Avellaneda será confirmado mañana. “Mañana confirmaremos el equipo, enfrentar a Independiente no será sencillo”, advirtió. Todo indica que alistaría con Lucas Acosta; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Diego Braghieri y Alexandro Bernabei; Ángel González, Morel, Ignacio Malcorra y Lautaro Acosta; José Sand y José López.

El Granate, puntero del certamen con 20 unidades, junto a Talleres de Córdoba, enfrentará al escolta Independiente (19), en el estadio Libertadores de América, el próximo lunes a las 16.30, por la undécima fecha de la Liga Profesional, con arbitraje de Silvio Trucco.