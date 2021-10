Músicos emergentes de la región repudian la contratación de artistas para las fiestas locales

Durante la pandemia, varios artistas locales se acercaron a dialogar con los encargados del área de Cultura del Municipio y aseguran que no fueron tenidos en cuenta ni siquiera para escuchar sus inquietudes.

Una avioneta anunciaba ayer la presencia de Mau y Ricky en los festejos.

De ahí surge la indignación luego de que se diera a conocer una grilla de artistas populares que se presentaran el próximo fin de semana en las celebraciones por los 160 años de la fundación de Lomas de Zamora.

El Polaco es otro de los artistas que estará presente en esta celebración.

Desde “Unión del Under”, un espacio integrado por bandas, promotores, conductores y programas que apoyan al under, se mostraron molestos además por los costos que genera la contratación de dichos artistas y la publicidad que se hace a través de distintos medios, como aviones, lo que provoca una difusión desigual que no es tenida en cuenta para los músicos y artistas emergentes de la región.

Otro festival en Lomas de Zamora que se anuncia para este fin de semana, ya no en el marco del 160º aniversario, es “Argentina florece”, un festival organizado junto al Ministerio de Cultura de la Nación, con la participación de Peteco Carabajal.

Shows gratuitos para toda la familia

“Macu” Aguilera, cantante de J.A.M.A.S, banda de Lomas de Zamora, sostiene que “Hace tiempo la cultura en Lomas dejó de funcionar como tal”, al tiempo que remarcó: “Traer a estos artistas no es malo, no hay nada en contra de ellos, pero ¿qué pasa con nuestros artistas en Lomas de Zamora, para cuando un reconocimiento?”.

Facundo Fares, guitarrista de Bohemia Rock, otra banda de Lomas de Zamora, también se sumó al repudio y pregunta: “¿Dónde quedó el apoyo de Cultura a las bandas locales? Traen gente que no necesita publicidad, es patético”.

Jorge Monteiro, baterista de Desafiando Limites, lamentó que desde la comuna “no banquen a los artistas ni impulsen sus proyectos para solventarlos económicamente”.

Desde la banda Adicto Rock and roll, Gustavo Rodriguez, cantante y guitarrista, manifestó que “sería muy bueno festejar los 160 años del distrito con nuestros artistas ya que ellos viven aquí, sienten cariño, amor y un gran sentimiento por Lomas”.

Todas estas bandas que se manifestaron en repudio a la contratación de artistas para celebrar el aniversario del distrito, sienten una indignación doble ya que, organizadas en “Unión del Under”, el fin de semana pasado se hicieron presentes en un festival a beneficio del comedor “Mi sueño”, del barrio Olimpo de Lomas de Zamora, que no cuenta con apoyo oficial y que asiste a más de 50 chicos del barrio los lunes, miércoles y viernes.

Si bien el merendero pertenece a Lomas de Zamora, Aldo Rodriguez, creador de esta iniciativa, nos cuenta que, tal como sucedió con El Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield, el Municipio no estaba otorgando los permisos correspondientes por lo que tuvieron que llevar el evento a Monte Grande.

Al reclamo se sumó también Juan Maldonado, conductor del programa “Haciendo caminos”(Class FM 91.9) quien sostiene que “es una vergüenza, hay que luchar para que esto se acabe”.

Cristian Aguirre, cantante de Reflejo Oscuro, otra banda de Lomas que se sumó al repudio.

El enojo se trasladó a muchísimas bandas de la región que consideran que los distintos municipios no le están abriendo las puertas a los artistas emergentes.

En esta línea, Martín Soto, bajista de Infernal, banda de Monte Grande, cuestiona: “¿Por qué no se apoya al under y a nuestros artistas?”. Desde el mismo distrito, Alejandro Suarez sostiene: “Está más que claro que a ningún Municipio le interesa ni apoya el arte local, en este caso las bandas emergentes con todo gusto se sumarían a estos eventos. Pagan fortuna a artistas que ya están hechos y no necesitan que los municipios los contraten. Esto deja a las claras que Cultura no tiene ni la menor idea del talento que tiene en la movida under”.