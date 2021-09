Denuncian discriminación política del Municipio de Lomas contra un centro cultural de Banfield

El Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield denunció que la Municipalidad de Lomas de Zamora ejerce “discriminación por cuestiones política contra la institución”, tras prohibirles realizar su tradicional evento Expresiones de mi gente, una actividad al aire libre, que ya lleva más de una década de historia, y que está prevista para mediados de octubre, en la plaza del Campeón.

“Hemos hecho cuatro o cinco muestras al aire libre, sin problemas. La última que habíamos presentado justó entró cuando llegó la pandemia el año pasado, entendimos que no se podían hacer por cuestiones lógicas. Pero esta, cuando vemos tantas actividades que se están haciendo por parte del Municipio y otras entidades, no entendemos”, contó María Isabel Mitidieri, presidenta del centro.

A fines de la semana pasada les entregaron la resolución, con la firma del jefe de Gabinete municipal, Martín Choren, en la que deniegan el permiso y en la que señala que es potestad de la comuna consider cuando “una molestia resulta ‘intolerable’”; además de anteponer el principio de “razonabilidad”, al recordar que el Municipio adhirió al decreto provincial 132/2020″, de restricciones en el marco de la pandemia de coronavirus.

Al respecto, Mitidieri recordó que “las restricciones vencen el 1 de octubre”, por lo que la fecha del festival no sería un inconveniente y marcó un doble estándar del Municipio al convocar a artistas a sumarse a un evento para el 9 de octubre en la Plaza Grigera. “El único motivo que pueden tener es una discriminación por una cuestión política”, sostuvo.



“Nuestro espacio es un centro cultural y político y estamos en oposición al gobierno actual”, aunque aclaró, que a la hora de presentar la documentación requerida presentaron un protocolo para realizar la actividad en el que separaban los puestos de los artesanos y los espectáculos artísticos, a lo largo de la plaza, una de las más grandes del distrito.

La titular del centro recordó que no es la primera vez que tienen conflictos con la comuna: “Hace más de 10 años que realizamos este evento, no cobramos a ninguno de los puestos que se instalan ni a los artistas. Al principio lo hacíamos en alguna otra institución y donábamos para las cooperadoras lo que vendíamos de empanadas. Hará unos tres años, la Municipalidad quiso participar, no pidió hacer ellos los flyers del evento, a lo que nos negamos, sabemos como funcionan y dejan los espacios culturales en un segundo plano. Y nos quisieron imponer los artistas que contrata la Municipalidad y también nos negamos”.