Esteban Echeverría: Un refugio de animales como regalo de aniversario

Nani Salgado es la fundadora del refugio El Campito, que ayer festejó sus 13 años de vida al servicio de los perros. En un aniversario de pareja, su compañero le regaló el predio de Monte Grande para poder dar vida al sueño. Eso sí, también era necesario para sacar a los 60 perros que había rescatado y mantenía en la casa.

Las fechas están encimadas, San Valentín, su aniversario y el cumpleaños del refugio. El común denominador es el amor. Una historia que sigue creciendo a fuerza de cintas naranjas. Ése es el color de los moños que usan los camperitos (así denominan a los animales en el refugio) cuando se van en adopción.

“El Campito Refugio nació al igual que mi hija, como fruto del amor. Fue el regalo que me hizo mi marido para nuestro 10 aniversario“, recuerda Nani. “Tengo grabado en mi mente el primer momento en que crucé una tranquera blanca y venida a menos, para entrar a un campo con pastizales que me superaban en altura, mientras nos abríamos camino a fuerza de machete, para llegar a la casa que estaba en el medio. Iba en trance… porque mis ojos veían todo lo que podría hacer, mis oídos escuchaban cientos de ladridos felices y mi corazón encontraba por primera vez en años, la paz que te da poder calmar el dolor que provoca ver tantos perros abandonados y no poder ayudarlos”, admite.

Su sueño era tener un refugio y su compañero dio el primer paso para que ella, a fuerza de trabajo y sacrificio, lograra convertirlo en algo real. “Soy una privilegiada de la vida. Puedo decir que tuve un sueño arraigado en las entrañas desde siempre y que pude cumplirlo. Soy una privilegiada porque mi familia me acompañó y soportó estoica, cada sacrificio”, sostuvo.

El Campito de Echeverría, que hace poco se vio amenazado por el fuego, cumplió 13 años. Ella ya no está al frente de las Relaciones Institucionales de la ONG desde algunos años, pero sigue de cerca este proyecto de amor y empatía. Sergio Moragues continúa su labor. “Frente a las velitas imaginarias pedimos 3 deseos: Por un año de moños naranjas. Por una sociedad más comprometida. Por más castraciones y un mundo donde se respeten los derechos de los animales“, cierra el mensaje de Nani que fue publicado en las redes.

Visitas

El Campito puede visitarse este sábado, a partir de las 13.30. “Seguiremos protocolos y les pediremos que respeten la distancia, utilicen barbijo y sobre todo que no asistan si tienen algún síntoma”, aclaran desde la ONG. ¿De qué se trata? De las tradicionales visitas que fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus. La idea es disfrutar de una tarde con los camperitos, correr, jugar y hacer muchos mimos.

Si querés saber cuándo serán las próximas visitas, contacate con ellos.

El refugio

El Campito alberga 130 perros inválidos entre sus 500 habitantes. Busca concientizar y es pionero del sistema de “puertas abiertas”. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona puede visitar el refugio o incluso formar parte del equipo de voluntarios de la organización.

El círculo que se inicia con el rescate, continúa con la recuperación y culmina con la adopción.