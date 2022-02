El aumento del gas rige a partir de marzo

El Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas a aplicar aumentos de 36% en su servicio. Es uno de los componentes del precio final de la factura que reciben los usuarios. La suba en las facturas será de un 15 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, mientras que para los usuarios residenciales será del 20.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 91/2022, en el que además se confirmó el adelantamiento del incremento en la tarifas, previsto en abril, para marzo. Se fijó el incremento para la tarifa de gas “para que se produzca durante marzo de 2022″, con el objetivo de que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo”, indica el texto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para los usuarios residenciales el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%; mientras que para el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.

Los usuarios residenciales verán, entonces, un aumento de entre el 19 y el 20 por ciento en las facturas, a partir del mes próximo. Las pequeñas y medianas empresas, en tanto, percibirán una suba de entre el 14 y el 15 por ciento.