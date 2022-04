Se levantó el paro de colectivos

El ministro Jorge D´Onofrio aclaró que " no es un paro de choferes, es de empresarios" y llamó al diálogo.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires acreditó los fondos reclamados por las empresas por lo cual el paro anunciado por cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del AMBA quedó sin efecto.

Sin embrago, desde las empresas adelantaron que “es probable” que el servicio nocturno tenga demoras porque varias líneas habían licienciado a sus choferes del turno de la noche y eso podría producir dificultades,

“Me enteré ayer del comunicado, la provincia de Buenos Aires estaba debiendo un retroactivo de octubre, que durante esta mañana se está pagando así que no hay motivo para que este lock out patronal- porque no es un paro- se lleve a cabo”, explicó en declaraciones a Radio 10 el Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

El funcionario se refirió al paro anunciado por los cámaras y señaló: “Aprovecho esto para proponerle a los empresarios inaugurar una era de diálogo, sé que la discusión es otra, que quieren discutir los mayores costos; seguramente haya que discutirlo, pero les propongo que vengan y hablen; dialoguemos siempre”. “Ninguna posición de fuerza va a solucionarlo. Estamos abiertos a discutir, tenemos toda la voluntad, los invito a inaugurar una etapa de diálogo como corresponde”, agregó.

D ‘Onofrio precisó: “Hay muchas empresas que, entiendo, están jugando al límite, tiene al día a día contado, entiendo hay que resolver un montón de cosas, seguro, pero esto se resuelve con diálogo”. “Me llama la atención que algunos, la mayoría no, hagan eso, que tomen a la gente de rehén. No es un paro de choferes, es un paro de empresarios“, agregó.

En ese marco, dijo que a partir de que se firmó la paritaria la semana pasada, seguramente los empresarios “necesiten revisar los costos y está bien pero que lo planteen”. “Esto no se arregla con comunicados, se arregla trabajando. En el barrio si tenemos algo que decirnos, nos lo decimos en la cara, algunos se apresuraron y este no es el camino, el camino es sentarse con el gobernador, con el ministro y buscar solucionar los problemas”, agregó.

Más temprano, un comunicado emitido por la cartera aclaraba a los medios que “ante el lock out patronal anunciado por las cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se informa que el pago será saldado en el transcurso de este miércoles por lo que la medida de fuerza quedará estéril”.

El texto explicaba que “las cámaras empresariales que representan a operadores de servicios de transporte convocaron a un lock out patronal de 8 horas desde las 22 horas del día miércoles hasta las 6 horas del jueves 21“. Por eso, aclaraba que “el Ministerio de Transporte bonaerense informó que el pago de las compensaciones tarifarias se hará efectivo en el transcurso del día miércoles, tal como estaba programado”.

En esa línea, el ministro aseveró en las declaraciones radiales: “Según lo que dice el comunicado es por falta de pago de un retroactivo el cual se hizo efectivo durante la mañana con lo cual debería dejar de haber motivos para este lock out patronal“.

Por otro lado, en relación a los subsidios, el ministro dijo que “a mediano plazo estamos planteando nominalizar la SUBE, subsidiar la demanda y no la oferta, que el Estado subsidie de manera escalonada a aquel que más lo necesite y no al que menos lo necesite”. “Estamos hablando que el 90% lo sostiene el Estado y el 10% la gente cuando carga la SUBE. El subsidio cubre le sueldo del chofer, el combustible y un proporcional para las unidades”, detalló.

Por último, comentó que “hoy es la provincia la que paga” y reiteró que es necesario “organizar el tema de la SUBE, con un sistema más moderno”, para “poder directamente canalizar el subsidio a través del usuario”.