Censo 2022: ¿Qué pasa si no completo el formulario?

¿Qué sucede si no completo el formulario digital y tampoco estoy en casa para responder el cuestionario del censo 2022? ¿Qué pasa si no tengo ganas o prefiero no contestar? ¿Qué debo hacer? ¿Hay sanciones?

Lo primero que debe saberse es que responder el Censo 2022 es obligatorio, por lo que todas las personas que habitan el territorio nacional deben que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal, según establece el artículo 17 del Decreto 726/2020.

Al ser obligatorio, hace que quienes no completen el formulario digital o no contesten a las preguntas del censista que se presentará en su domicilio el próximo 18 de mayo, que es feriado, serán sancionados por el Estado argentino.

En ese sentido, la ley prevé multas que oscilan entre los 1.000 y los 100.000 pesos.

Es importante destacar que, por más que se complete el formulario por Internet, el día del censo se deberá aguardar en el hogar a que el censista pase por el domicilio para que podamos entregarle el comprobante de finalización del Censo Digital.

El miércoles 18 de mayo de 2022, feriado, a partir de las 8 de la mañana se deberá esperar a que una persona censista, debidamente acreditada, visite cada una de las viviendas del país, hayan completado o no el cuestionario digital.

Quienes hayan completado el censo digital solo deberán entregarle el comprobante al censista que se presente en su domicilio. Quienes no lo hayan hecho, deberán responder las preguntas que el censista le haga.

Es por eso que se debe aguardar en el domicilio al censista, se haya completado el formulario de manera online o no. Cabe recordar que el Día del Censo (18 de mayo de 2022) fue establecido como feriado nacional.

El Censo ya comenzó

El Censo 2022 comenzó de manera presencial en las viviendas colectivas y en las zonas rurales con un operativo previo a la jornada del miércoles 18 de mayo, decretado feriado nacional, cuando las personas censistas recorrerán las viviendas particulares urbanas de todo el territorio argentino y realizarán entrevistas presenciales o solicitarán los comprobantes del censo digital.

A partir del lunes ya se censan todas las viviendas colectivas del país con residentes habituales para relevar a todas las personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), como por ejemplo: campamentos u obradores, colegios internado, cuarteles, hogares de personas mayores, geriátricos, hogares de niñas, niños y adolescentes, hogares religiosos, establecimientos de salud, hospitales, hoteles turísticos, refugios o paradores, y prisiones.