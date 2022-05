Manes en Adrogué: “El mayor desafío es recuperar la autoestima”

“El mayor desafío que tenemos hoy recuperar la autoestima, volver a creer en nosotros como sociedad y lo tenemos que hacer entre todos“, aseguró el diputado Facundo Manes en Adrogué, en el marco de una charla que brindó en la Sociedad Italiana.

El frío no acobardó a las decenas de personas que se acercaron anoche a Rosales 1518 de Adrogué para escuchar a Manes, quien hizo una convocatoria a comprometerse con la política. También enumeró las cuestiones “fundamentales” para que un país salga adelante y planteó, puntualmente, el desafío de retener a los jóvenes.

La palabra “Empatía” estuvo durante todo el acto presente en la pantalla. El legislador advirtió que el mundo está cambiando y Argentina debe cambiar con él o seguirá con un “atraso de 10 años”. En ese sentido, consideró que “la innovación y la educación” son fundamentales, pero también la Justicia porque “un país sin justicia no puede crecer ni desarrollarse”. Planteó que el país debe “insertarse” en un mundo, “que espera Argentina compita”.

“En vez de hablar de esto hablamos de cosas de cosas que no. Nos trabamos en chusmeríos y los hijos se van o se quieren ir, o no creen en nada y nosotros vamos a ser juzgados, los adultos, por ellos, por sus hijos, por como actuamos ahora”, reflexionó, al tiempo que remarcó: “por eso, yo doy el paso”, rememorando el slogan de campaña de la Unión Cívica Radial (UCR) en la interna de Juntos por el Cambio para las elecciones pasadas, que lo llevó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

“Yo era un médico involucrado al 100 porciento en la ciencia. Muchos decían ´no te metas´ y yo decía ´qué importa el confort y el prestigio en un país donde los chicos no comen, no se educan bien, donde hay corrupción sistémica´. Me involucré, di el paso. Eso vengo a pedir hoy, no importa el partido o el sector”, convocó Manes.

En ese sentido, planteó que Argentinas es un país que “no crece desde hace un tiempo, más la pandemia, que además impactó en la mente”, y precisó que hay una “epidemia de ansiedad, angustia, estrés, apatía”. “La única manera de salir es fusionarnos en un todo y recuperar la autoestima. El mayor desafío que tenemos hoy recuperar el autoestima, volver a creer en nosotros como sociedad y lo tenemos que hacer entre todos”, sostuvo.

Antes de hacer pie en Almirante Brown, Manes había estado en General Rodríguez y el pasado 27 de mayo dijo presente en la Convención Nacional Radical, que se realizó en La Plata y erigió como presidente a su hermano Gastón. La Convención del partido centenario ratificó su aspiración de que sea un integrante de la UCR quien encabece la fórmula presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 por lo que exhortó a “mantener unida y mejorar” la alianza pese a admitir que se transitarán “inevitables tensiones y disputas”.