Macri consideró que es “desmesurada” la crítica de la UCR

"Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad", dijo ex el presidente.

La polémica dentro de Juntos por el Cambio (JxC) generada luego de que Mauricio Macri calificara de “populista” al ex presidente Hipólito Yrigoyen continuó hoy y, si bien el ex mandatario lamentó sus dichos, consideró también que la respuesta que recibió de parte del titular del partido, Gerardo Morales, fue “desmesurada”.

Durante toda la mañana, al igual que ayer, diferentes referentes del radicalismo, como el jefe del partido, Gerardo Morales, o el titular de la Convención, Gastón Manes, habían cuestionado a Macri por sus palabras, y calificado sus expresiones como “irresponsables” e “incomprensibles”. Macri salió a responder a través de Twitter y, si bien lamentó sus palabras, dijo al mismo tiempo que la respuesta del radicalismo, plasmada ayer a través de una carta emitida por el Comité Nacional, había sido “desmesurada”.

“Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante“, dijo Macri sobre la consideración que había hecho del expresidente radical.

Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil. pic.twitter.com/J6iHBnF8ix — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 6, 2022

Asimismo, el ex mandatario compartió por la misma red social un video para demostrar que, dijo, “siempre” valoró “las ideas del radicalismo en sus distintos matices”. De todos modos, aprovechó su descargo para seguir la polémica con el radicalismo, al considerar que la respuesta a sus dichos fue “desmesurada”. “Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, afirmó.

Macri se refirió así a la misiva publicada este domingo por Morales, en la cual se repudiaban sus expresiones. En esa carta se afirmaba que “la grieta no es el camino” y, tras resaltar la figura de Yrigoyen, se expresaba sobre Macri que “denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina es además hacerle daño a nuestra propia historia de país”.

En su respuesta, Morales también había afirmado, dirigiéndose a a Macri, que si su “intención es romper JxC para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática lo mejor es decirlo concretamente”.

También se sumó al debate el flamante titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, quien expresó que “atacar la identidad de un partido centenario y atacar a un estadista de primer nivel como Yrigoyen es un poco incomprensible”. “No sé a qué atribuirlo, pero de un expresidente se espera que ejercite la prudencia en sus declaraciones”, afirmó Manes al hablar con la radio AM 750.

El hermano del diputado nacional Facundo Manes, uno de los eventuales presidenciables del espacio junto a Morales, agregó que “la Convención del radicalismo no sólo aprobó la pertenencia (de la UCR) a JxC, sino que la coalición va a basarse en ideas y no en hombres”. “Nosotros vamos a hacer un programa de 20 políticas de Estado y vamos a hacer aliados con quienes suscriban estas políticas de Estado”, afirmó Manes, y dijo que no le constaban las afinidades entre Macri y el referente libertario Javier Milei.