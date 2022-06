Lanús no pudo aguantar la ventaja y perdió en Tucumán

Lanús cayó en su visita a Tucumán donde Atlético lo derrotó a Lanús por 2-1 tras ir en desventaja al cabo del primer tiempo del encuentro que sostuvieron por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Ramiro Carrera, el mejor en el Monumental José Fierro, anotó los dos goles del Decano, el último de penal, y pudo revertir la ventaja inicial que había sacado el equipo de Jorge Almirón con un tanto de Lucas Varaldo.

Así Decano sumó tres puntos vitales para escalar en la tabla de promedios del descenso mientras que el Granate sigue sin ganar en el torneo y atraviesa una crisis de juego donde no encuentra su fútbol a dos semanas del primer choque por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Síntesis del partido

Atlético Tucumán (2): Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Augusto Liotti. DT: Lucas Pusineri.

Lanús (1): Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral y Nicolás Pasquini; Braian Aguirre, Tomás Belmonte e Ignacio Malcorra; Ángel González, Lucas Varaldo y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Goles PT: 33m. Lucas Varaldo (L). ST: 8m. Ramiro Carrera (AT)

Cambios ST: 0m. Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT), 23m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Rius (AT), 37m. Caudio Spinelli por Malcorra, 42m. Franco Orozco por González (L), Samuel Careaga por Varaldo (L) y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT), 49m. Renzo Tesuri por Pereyra (AT).

Amonestados: Rius, Bianchi y Garay (AT); A. González, Belmonte y Pérez (L).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: José Fierro