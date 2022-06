Con el riesgo país récord, Argentina aumenta sus importaciones y le paga al FMI con reservas

Argentina desembolsó hoy casi US$ 2.700 millones para hacer frente a vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que las reservas cayeron a US$ 38.229 millones, en un pago que se concretó antes de la llegada del segundo desembolso previsto del organismo multilateral, por unos US$ 4.000 millones.

El desembolso fue por US$ 2.684 millones y se concretó con reservas del Banco Central: “Los pagos corresponden al stand by 2018 y son el martes 21 y miércoles 22 por un total de DEG 2.014 Millones (US$ 2.684 millones)”, precisaron desde Economía.

Por la aceleración del gasto y la pérdida de reservas debido al récord de importaciones energéticas, el Gobierno pidió flexibilizar el déficit fiscal y la acumulación de divisas entre abril y junio, sin tocar las pautas anuales.

El Gobierno se había comprometido a presentarlo en abril, pero tras su paso fallido por el Congreso y las presiones internas para expandir el gasto, lo terminó aprobando la semana pasada.

El decreto contempla una rebaja de los subsidios energéticos del 0,05% del PBI -mucho menor a lo previsto– y una inflación de hasta el 62%, por debajo de la expectativa de mercado del 72%.

Eso implica que, si se aflojan las metas fiscales y de reservas del segundo trimestre, habrá que acelerar el recorte del rojo fiscal (con más impuestos o menos gastos) y el ritmo de devaluación en los próximos seis meses es decir en el peor momento del año, por ser el de mayores erogaciones y menores ingresos de dólares de la cosecha.

Por su parte, riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan, subió 1,7% y marca un nuevo récord a 2.233 unidades, el nivel más alto de los últimos dos años, desde la reestructuración de la deuda.

Esta información coincide con la reducción del superávit externo anunciado hoy por el INDEC que anunció el recorte de 79%, a US$ 356 millones en mayo, producto de un récord de importaciones impulsado por el fuerte aumento en volúmenes y precios de las compras de combustibles y energía.

El informe del INDEC precisó que el rubro “combustible y lubricantes” tuvo un aumento de 226,7% y es el principal responsable de la caída del saldo comercial.

Dentro de combustible y lubricantes se destacaron aumentos en las compras de gas natural licuado (US$ 580 millones); gasóleo (US$ 152 millones); fosfato monoamónico (US$ 123 millones); gas natural en estado gaseoso (US$ 121 millones) y y fueloil (US$ 82 millones ).