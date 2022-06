Un hombre murió en un incendio en Burzaco

Su casa se prendió fuego, los vecinos alertaron a la Policía pero cuando lograron sacarlo, ya no tenía signos vitales.

Un nuevo incendio fatal se registró en la zona sur del Conurbano. En esta oportunidad, el siniestro ocurrió en Burzaco y un hombre falleció. No pudo escapar de las llamas.

Los vecinos dieron aviso a la Policía y los efectivos que llegaron primeros a la vivienda en llamas, no lo dudaron a ingresaron para rescatar al dueño. Sin embargo, personal del SAME (Sistema de Atención Médico de Emergencia) constató que ya no tenía signos vitales. Había sufrido gravísimas quemaduras.

El dramático hecho ocurrió durante la noche del martes en una vivienda ubicada en César Ratti y Paraná de Burzaco, en el partido de Almirante Brown. Tres dotaciones de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas.

Esta madrugada, en tanto, otro hombre falleció durante un siniestro que se registró en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Creen que el siniestro se originó por un desperfecto con el radiador que la víctima fatal tenía en su cuarto.