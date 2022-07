El diputado Facundo Manes impulsa una nueva reforma universitaria. Participó del encuentro organizado por el Movimiento Reformista que se llevó a cabo el este sábado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se reunieron rectores, decanos, funcionarios, especialistas, académicos e integrantes de la Franja Morada con el objetivo de debatir acerca de la educación, el conocimiento y nuevas condiciones para el desarrollo de la Argentina en el siglo XXI.

La ciudad de Córdoba, sede de la histórica Reforma Universitaria de 1918, reunió a rectores, decanos, funcionarios, especialistas, académicos, autoridades de la UCR e integrantes de la Franja Morada en el encuentro organizado por el Movimiento Reformista. Durante el evento, se abordaron diferentes temáticas que giraron en torno a la educación, conocimiento, seguridad, sostenibilidad y democracia, que conducirán a recuperar y recrear la Argentina.

“Es un honor estar con ustedes en el lugar donde la rebeldía venció la represión”, dijo el diputado. “Como muchos de ustedes y como tantos argentinos, soy hijo de la educación pública y estar acá me llena de orgullo y de esperanza. Ustedes, que sin duda son el futuro de este país, definieron la enseñanza como un acto de amor y celebraron la libertad como un valor no negociable. En este espacio aprendemos que la libertad humana es siempre colectiva e inclusiva, nunca aislada o excluyente, como nos quieren hacer creer algunos oportunistas”.

“Es imprescindible que rescatemos los principios de la rebelión de la Universidad de Córdoba para detener los fanatismos que crecen en nuestro país. Lo que pasó aquí no fue una simple transformación, fue una revolución. Una verdadera revolución del conocimiento. Y esta revolución empezó en el corazón de este país, que es hoy un ejemplo para la Argentina que viene: una Argentina verdaderamente federal”, planteó el legislador de la UCR.

El rector electo de la Universidad Jhon Boretto agregó “la Reforma Universitaria no es algo estático y cristalizado, sino que siempre es vocación de cambio”. “Nuestro país atraviesa problemas estructurales, con niveles de pobreza y desigualdad, y también vivimos una crisis profunda de la educación. Esto implica grandes desafíos para quienes nos formamos en la Universidad y tenemos un compromiso para con el futuro. Es imperativo trabajar colaborativamente. Reflexionar, pero también actuar para construir un nuevo proyecto y una nueva esperanza para la Argentina. Brindar desde cada lugar los mejores aportes y experiencias para lograrlo”, apuntó.

“La educación debe ser una prioridad porque es a fin de cuentas, nuestra autoestima”, sostuvo el neurocientífico. “Es el arma más poderosa que tenemos para no resignarnos, no resignarnos a la pobreza, no resignarnos a la corrupción, no resignarnos a la falta de educación y de oportunidades. Hoy necesitamos una nueva reforma universitaria, debemos poner a la universidad como centro y motor del proyecto de Nación que necesita la Argentina. Debemos generar e implementar mecanismos modernos, de vanguardia, que potencien su influencia. Esa es nuestra misión, esa es la misión de nuestra patria. No porque sea fácil sino porque es imprescindible”, manifestó.

Del encuentro también participaron, Pablo Javkin, intendente de Rosario, Alfredo Cornejo, senador nacional y exgobernador de Mendoza, Maximiliano Abad, Presidente UCR Provincia de Buenos Aires, Mario Negri, Karina Banfi, Juan Martín y Margarita Stolbizer, diputados nacionales y autoridades universitarias de todo el país.

En el marco de su visita, convocado por el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso, Manes mantuvo una reunión con el foro de intendentes radicales de la provincia en la que compartieron sus diferentes experiencias de gestión y dialogaron acerca del desarrollo productivo que necesita el país para encaminarse a la modernidad. Días atrás, el neurocientífico recorrió las localidades de Merlo, Morón, Avellaneda y La Matanza. Y la semana próxima visitará Jujuy y Salta porque “la Argentina que viene es federal”.