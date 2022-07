¿Un trueque entre Lanús y Boca?

Pese a su eliminación ante Corinthians por la Copa Libertadores, Boca busca reforzar su zaga y aceleró las negociaciones por el volante de Lanús Tomás Belmonte para lo que ofreció un trueque con Jorman Campuzano a cambio de la mitad de los derechos federativos del juvenil, una propuesta que los granates consideran insuficiente por lo que contraofertaron pidiendo por dos promesas xeneizes.

Con la ilusión caída de contar con el internacional chileno Arturo Vidal que se sumó al Flamengo de Brasil, los ojos de la comisión de fútbol liderada por Juan Román Riquelme se posaron en el mediocampista de 24 años, con quien negocian con el aval de Lanús, aunque aún no se cerraron las condiciones entre las entidades.

Sin acuerdo por cambiar la mitad de la ficha de Belmonte por el pase de Campuzano, desde Lanús pidieron por dos promesas boquenses: Gabriel Aranda o Aaron Molinas

Aranda sumó siete partidos oficiales en el año debidas a las constantes bajas que tuvo Boca en la defensa, pero tienen muchos marcadores centrales por delante en la consideración del cuerpo técnico boquense.

Molinas, por su parte, decidió quedarse a pelear un lugar en Boca, pese a que fue tentado para fichar por Defensa y Justicia, y se estima que no estaría por la labor de cambiar de camiseta porque si bien no es un seguro entre los once que saltan al campo Sebastián Battaglia lo utilizó en 18 de los 32 partidos del año.