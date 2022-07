Cristina en Calafate: “La renuncia de Guzmán fue un intento de desestabilización institucional”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticó la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, al considerarla como “un gran acto de irresponsabilidad política” y un intento de “desestabilización institucional”.

En el marco de una charla que se lleva a cabo en la ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, la ex mandataria consideró que la salida abrupta del encargado de la cartera económica “fue un acto de desestabilización institucionalidad porque con el mundo, el país y el dólar como está hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien”.

“Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente”, insitió.

Cristina, además, destacó que el presidente Alberto Fernández “había bancado a ese ministro de Economía como nadie, enfrentándose incluso con sus propias fuerzas de la coalición” y se pregunto, en consecuencia, si el mandatario “¿Se merecía eso?”.

“Fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio presidente”, remarcó.

En esa misma línea, sugirió que el exfuncionario se manejó de manera irracional al recordar qué ocurrió en el momento de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Cuando tuvimos diferencias por las condiciones del acuerdo con el FMI, toda la oposición, el periodismo y el establishment económico salió a hablar de la racionalidad del Ministro de Economía, y ¿quién era irracional’, preguntó.

En otro orden, en tono humorístico, la Vicepresidenta arrancó su exposición con una referencia al resultado de sus últimas apariciones públicas: “Quédense tranquilos que no voy a revolear a ningún ministro”.

NOTICIA EN DESARROLLO