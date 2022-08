Wilde: Un hombre fue detenido acusado de matar a su propio abuelo

El hombre de 35 años detenido como acusado de matar a su abuelo de 85, cuyo cuerpo fue hallado el sábado último debajo de unos adoquines en una vivienda de Wilde, partido de Avellaneda, será indagado hoy por la fiscal del caso, que espera para esta jornada los resultados preliminares de la autopsia de la víctima.

Si bien el estudio forense se llevará a cabo hoy en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, los voceros dijeron a Télam que en principio la muerte de Antonio Nicolás Carrano (85) se habría producido por fractura de cráneo, ya que a simple vista se advirtió un corte en el parietal frontal derecho presumiblemente debido a un golpe con un adoquín.

No obstante, el estudio resultará esclarecedor respecto de la data de la muerte del jubilado, quien había sido denunciado como desparecido el viernes pasado.

Sobre el nieto de la víctima que está detenido, identificado como Damián Rodrigo Tello (35), las fuentes dijeron que será indagado hoy por la fiscal María Laura Carballal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en Violencia de Género y Familia de Avellaneda.

Los informantes dijeron que por el momento no se cuenta en el expediente con antecedentes penales ni psiquiátricos del sospechoso detenido, a pesar de que vecinos de la víctima aseguraron que se trata de una persona con problemas mentales y que estaba medicada. “Sufre de esquizofrenia, también estuvo viviendo en la calle. Damián no estaba bien últimamente y vivían peleando con el abuelo, no se llevaban bien”, dijo esta mañana una vecina de la víctima, quien se identificó como Roxana.

El crimen que se investiga se descubrió el pasado sábado en una vivienda ubicada en la calle Caxaraville al 5600, de Wilde, partido de Avellaneda, a pocas cuadras del límite con Lanús.

Según detallaron las fuentes, la pesquisa comenzó cuando el viernes una mujer realizó una denuncia telefónica a la fiscalía 3 de Avellaneda, en la cual aseguró que desde hacía varios días no tenía noticias de su padre, identificado como Antonio Nicolás Carrano. La investigación, que comenzó como “averiguaciones de paradero”, continuó con la presentación de efectivos de la comisaría 5ta. de Wilde al domicilio del jubilado, donde fueron recibidos por su nieto, Tello, hijo de la denunciante.

Los oficiales ingresaron al domicilio y observaron en el patio del fondo de la vivienda un montículo de adoquines que les llamó la atención. Al acercarse vieron partes de un cuerpo humano, por lo que rápidamente aprehendieron a Tello y dieron aviso a la fiscal Carballal, especializada en violencia de género y familia de Avellaneda.

La representante del Ministerio Público indicó que se realicen las pericias en el domicilio, en el marco de la causa caratulada “homicidio agravado por el vínculo”.