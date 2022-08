Massa se reunió con Marc Stanley

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con quien repasó la agenda bilateral y discutió temas relacionados con las firmas estadounidenses en la Argentina.

“Gracias a Sergio Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol”, publicó esta mañana el diplomático en su cuenta de Twitter junto a una foto del encuentro. La reunión fue de tipo “protocolar, como se hace con varios embajadores”, detalló a Télam el subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani.

