Las impresionantes imágenes de Júpiter y sus auroras

La NASA sorprendía hace algunos días con las imágenes del universo y sigue causando asombro. Hoy, las imágenes que recorren las redes son las de Júpiter y las auroras. ¿Sabés lo que son?

“Al igual que la Tierra, este planeta gigante tiene luces del norte y del sur llamadas auroras”, advierte la NASA junto con las imágenes. “Las auroras se forman cuando las partículas cargadas son atrapadas y aceleradas a lo largo del campo magnético del planeta. Giran en espiral hacia los polos magnéticos donde reaccionan con las moléculas en la atmósfera, haciéndolas brillar“.

A partir de las nuevas imágenes, los científicos tendrán más pistas sobre la vida interna.

Looking good, Jupiter!



Like Earth, this giant planet has northern and southern lights called aurorae.



You can see them near Jupiter’s north and south poles, as observed in ultraviolet by Hubble (left) and infrared by @NASAWebb (right): https://t.co/buRNFiC1NU pic.twitter.com/6oykcX7FXd