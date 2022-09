Jornadas de Comercio Internacional en la UNLZ

Durante los días 5 y 6 de septiembre se llevarán a cabo las 7mas. Jornadas de Comercio Internacional de la UNLZ. El evento es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y se desarrollará en el marco de la conmemoración del cincuentenario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Serán dos días de intensa actividad que, en esta oportunidad, se realizarán de manera bimodal.

La actividad es coordinada por el Centro de Estudios de Estrategia (CEE), que depende de la Facultad de Ciencias Económicas-UNLZ, cuyo director es el Licenciado Javier Vicuña.

Durante las Jornadas habrá disertaciones de destacados docentes e investigadores de universidades, consultores, empresarios, funcionarios públicos, diplomáticos y alumnos.

Las exposiciones comenzarán, ambos días, a las 19.15 horas. Tendrán la particularidad de que se realizarán de manera presencial y también a través de la plataforma virtual Zoom. La asistencia será libre y gratuita.

Las 7mas. Jornadas de Comercio Internacional son auspiciadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (CECE).

Programa

Lunes 5

Primer bloque: “Caso Empresarial”. Esteban Wolf: Director-CEO Chocorisimo S.A. Presidente de la Asociación Civil Manos en Acción.

Segundo bloque: “Business Plan M&A”. Dr. Omar Antonio Álvarez Pousa: New York University-School of Professional Studies, MS in Integrated Marketing, MS in Management & Systems.

Martes 6

Primer bloque: “La guerra de Ucrania y las tres crisis mundiales”. Jorge Castro: Abogado, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE) y columnista del diario Clarín. Conferencista y especialista en temas internacionales (China, EEUU, Brasil y otros).

Segundo bloque: “La empleabilidad internacional. Factores críticos de éxito”. Gustavo Nadales: Humand-Board Member y consultor Asociado Aptitud.