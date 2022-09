“Misa por la paz”: el Gobierno convoca a todos los sectores y busca bajar la tensión

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó esta tarde que el presidente Alberto Fernández “invitó a todos los ministros” del Gabinete nacional a participar este sábado de la misa convocada por la intendencia lujanera en el santuario de Nuestra Señora de Luján, mientras que desde el Ministerio del Interior se encuentran convocando a todos los sectores.

Cerruti precisó que el mandatario decidirá en las próximas horas si concurrirá a la misa “por la paz y la fraternidad” a la que el oficialismo intenta transformar en una convocatoria para “reencauzar la convivencia democrática” tras el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner cometido el jueves pasado.

En su conferencia de prensa, Cerruti indicó que lo ocurrido obliga a replantear “el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo” y, en ese sentido, destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo en diálogo con otros sectores, incluida la oposición.

En se sentido, ayer, se conoció que el Ministerio del Interior trabaja en esa convocatoria con “el convencimiento de que es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad” para lo cual el titular de esa cartera, Eduardo de Pedro concretará un llamado a todos los sectores.

Al respecto, De Pedro avanzó en diálogos con varios referentes de las principales fuerzas políticas y uno de los dirigentes que confirmó el llamado del ministro fue el diputado nacional por la UCR, Facundo Manes: “Wado me llamó y me planteó la convocatoria para participar en la misa por la paz, pero le dije que no puedo asistir porque tengo compromisos en la Patagonia”, explicó.

“Todo lo que pasó tiene que ser un llamado de atención para construir un país donde se pueda encontrar puentes para empezar a revertir esta decadencia”, sostuvo el diputado radical.