Cinthia Fernández vivió un momento dramático en Lomas de Zamora al quedar en medio de un tiroteo junto a sus hijas

La panelista de televisión Cinthia Fernández fue protagonista de un dramático episodio junto a sus tres hijas en la localidad de Lomas de Zamora al quedar en medio de un tiroteo mientras circulaba por Camino Negro. Ella misma contó que se encontraba con su familia volviendo de Ezeiza cuando se desató la balacera.

La primera información la brindó su colega Juan Etchegoyen que reveló que la panelista “quedó envuelta en una situación muy fea” con “personas a los tiros y ella en el medio con sus nenas (Bella, Charis y Francesca)”.

Más tarde Fernández, conductora de Nosotros a la mañana, relató los hechos en un audio en el que explica que volvían a su casa desde el conurbano cuando ocurrió el tiroteo.

“Estábamos viniendo de Ezeiza y yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS. Me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora y, un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasa una moto por al lado de mi camioneta”.

Fue entonces cuando, en un momento de confusión, perdió de vista a una familia de amigos que venía delante de ella.

De repente, mientras se encontraban perdidos, se cruzaron con una moto que pasó a su lado y poco después aparecieron varias motos más que venían a gran velocidad y disparando. Fernández se percató de que se trataba de un tiroteo y le pidió a sus hijas que se agacharan en el asiento trasero del vehículo.

“Estaba esta moto y, de repente, pasan como diez motos y se habrían camino a los tiros. Claramente, venían escapando de algo, había un colectivo. La gente que estaba dentro estaba agachada, empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas: ‘Agáchense'”, relató.

La panelista contó lo que sintió en ese momento de tensión: “Me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que había pasado enfrente mío, iban diez personas a los tiros“. El impacto de la situación fue tal que Fernández confesó haberse sentido como si estuviera viviendo una situación vista en televisión y no en la realidad.