“Este cambio no va a ser tibio”: Patricia Bullrich presentó su fórmula con Luis Petri

La precandidata a la Presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich presentó en una reunión ante la prensa al radical mendocino Luis Petri como vicepresidente en su fórmula.

Dunrante la presentación Petri explicó que “Argentina necesita cambios muy profundos, y Patricia lo va a hacer. La Argentina no resiste más parches”, sostuvo. Y agregó: “Estoy convencido de que Patricia es la mujer indicada para enfrentar los problemas que vienen”.

En este sentido, remarcó que “hay que proteger a las fuerzas de seguridad”.

Luego tomó el micrófono Bullrich, quien remarcó: “Es un desafió muy grande el de cambiar la Argentina. Todos los argentinos saben que este un equipo que se va a jugar por la gente. No va a ser un cambio más. La Argentina no da más”.

Luego de Petri, tomó el micrófono Patricia Bullrich, quien señaló: “Muchas gracias a Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina“.

“Vamos a hacer un cambio que no va a ser un cambio más ni va quedar a mitad de camino. No va a ser tibio, sino contundente y con decisión. La Argentina no da más”, sumó.